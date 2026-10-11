Com alta do rio Iguaçu, passarela das Cataratas é interditada neste domingo

A passarela das Cataratas do Iguaçu, no Parque Nacional do Iguaçu, foi temporariamente interditada neste domingo (11), pelo aumento da vazão do Rio Iguaçu. A medida é preventiva e faz parte de protocolos de segurança.

As equipes fecharam o acesso às 8h da manhã. Nesse horário, a vazão das Cataratas estava em aproximadamente 8,8 milhões de litros de água por segundo. Este volume é quase seis vezes superior à média histórica, de aproximadamente 1,5 milhão de litros por segundo.

A reabertura da passarela depende da redução da vazão para níveis considerados seguros e sem previsão de nova elevação do volume de água. Mas o rio Iguaçu continua subindo. Às 11h, a vazão das Cataratas chegou a 10 milhões de litros por segundo.

O aumento da vazão está relacionado às chuvas registradas na bacia do Rio Iguaçu, que atravessa o estado do Paraná.

Parque continua aberto

A visitação turística no Parque Nacional do Iguaçu segue normalmente. A Trilha das Cataratas e seus mirantes permanecem abertos ao público. Assim, é possível ver as quedas mesmo com a interdição temporária da passarela.

Os caminhos das Bananeiras e do Poço Preto, que podem apresentar pontos de alagamento em razão da elevação do nível do rio, também estão temporariamente fechados por segurança.

As equipes técnicas da Urbia+Cataratas, concessionária responsável pela gestão da visitação turística do Parque Nacional do Iguaçu, e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão gestor da unidade de conservação, estão monitorando e avaliando as condições do Rio Iguaçu na região das Cataratas.

“As medidas de segurança são adotadas preventivamente, priorizando a integridade dos visitantes e colaboradores”, afirma a empresa.

A passarela das Cataratas do Iguaçu, no Parque Nacional do Iguaçu, foi temporariamente interditada neste domingo (11), pelo aumento da vazão do Rio Iguaçu. Foto: Divulgação/Urbia+Cataratas/Eagle Eye Company A passarela das Cataratas do Iguaçu, no Parque Nacional do Iguaçu, foi temporariamente interditada neste domingo (11), pelo aumento da vazão do Rio Iguaçu. Foto: Divulgação/Urbia+Cataratas/Eagle Eye Company A passarela das Cataratas do Iguaçu, no Parque Nacional do Iguaçu, foi temporariamente interditada neste domingo (11), pelo aumento da vazão do Rio Iguaçu. Foto: Divulgação/Urbia+Cataratas/Eagle Eye Company