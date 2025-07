Polícia explode porto clandestino usado para tráfico de drogas no Paraná

Um porto clandestino utilizado pelo tráfico internacional de drogas foi desativado nesta sexta-feira (25), em Guaíra, na região do Paraná que faz fronteira com o Paraguai. O local funcionava como ponto estratégico para a chegada e o escoamento de entorpecentes, sendo uma das principais rotas logísticas do crime organizado no interior do estado.

A descoberta foi feita a partir de informações de inteligência reunidas pelas forças de segurança. Para inutilizar o espaço e impedir a reutilização por criminosos, os policiais utilizaram cargas explosivas controladas. A operação foi realizada com segurança, sem riscos ao entorno.

Segundo o Centro de Análise, Planejamento e Estatística (Cape) da Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Sesp), o volume de drogas apreendidas na região de fronteira aumentou significativamente. No primeiro semestre de 2025, foram 349,8 toneladas, alta de 43,78% em relação às 243,2 toneladas apreendidas no mesmo período do ano passado.

A operação contou com cargas explosivas controladas. Foto: SESP

Parte da iniciativa Missão Paraná, a operação foi integrada por diversas forças de segurança pública. Com apoio da Polícia Federal (PF), participaram Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar do Paraná (PMPR), além do Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre), da Polícia Civil do Paraná (PCPR).

Paraná é um dos estados que mais faz apreensões de drogas

O Paraná segue como um dos estados que mais apreende drogas no Brasil. Dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp) apontam que, de janeiro a junho deste ano, foram recolhidas 271 mil toneladas de entorpecentes no estado, apenas 11 mil a menos que o Mato Grosso do Sul, segundo colocado.

Em 2024, o Paraná foi responsável por 89,7% das apreensões de drogas na região Sul. Também foi o único estado da região a registrar aumento em todos os indicadores analisados.

Ao longo do ano passado, foram recolhidas 769 toneladas de entorpecentes em território paranaense, resultado do trabalho conjunto das forças estaduais (Polícia Militar e Civil) e federais.

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira (24), mais de um terço de todas as apreensões de maconha e cocaína do país em 2024 ocorreram no Paraná. O estado respondeu por 36,5% do total nacional.