Polícia encontra maquinários agrícolas furtados em colônia alemã, no Paraná

A Polícia Civil do Paraná cumpriu dois mandados de busca e apreensão, na manhã desta quarta-feira (17), contra crimes de furto e receptação de maquinários e equipamentos agrícolas, na Colônia Witmarsum, em Palmeira, na região dos Campos Gerais.

Durante a ação, os policiais civis apreenderam em duas residências objetos de procedência não declarada, como rolos de fios de cobre e bomba elétrica para ordenha, e celulares.

LEIA TAMBÉM:

>> Denúncia de abuso leva Conselho Tutelar à clínica clandestina, na RMC

>> VÍDEO! Homem tenta golpe em banco de Curitiba e é preso com golpe do delegado

O delegado Rodrigo Siqueira explica que a operação teve por objetivo coletar informações para auxiliar nas investigações contra crimes patrimoniais.

“Além da restituição dos bens às vítimas e a identificação e responsabilização dos criminosos, também estamos combatendo o comércio ilícito de objetos furtados das propriedades rurais, desmantelando a rede que opera nesse contexto”, ressalta Siqueira.

As diligências seguem a fim de esclarecer por completo os fatos e identificar os envolvidos.

Disque-Denúncia

A Polícia Civil solicita a colaboração da população com informações que auxiliem no andamento das investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou (42) 99136-0252, diretamente à equipe de investigação.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!