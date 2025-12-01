Explosivos e fuzis são apreendidos e frustram possíveis ataques na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu cerca de 30 quilos de explosivos e armamentos em uma área de mata na região dos Jardins Holandeses, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no sábado (29/11). A ação foi resultado de investigações de inteligência policial que identificaram possíveis reuniões de uma organização criminosa na área.

Segundo o delegado Rodrigo Brown, os suspeitos fugiram ao perceber a aproximação da equipe policial, abandonando o material no local. Entre os itens apreendidos estão emulsão explosiva, espoletas, tubos de choque, pavios, estopins, dois revólveres, uma pistola calibre .380 e dois fuzis G3 calibre 7.62.

As investigações apontam que o armamento e os explosivos poderiam ser utilizados em ataques a instituições penitenciárias ou financeiras no fim do ano. Um inquérito policial foi instaurado para identificar os envolvidos, e o material apreendido será encaminhado para destruição conforme protocolo legal.

A população pode contribuir com as investigações fazendo denúncias anônimas pelos telefones 197 da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia. Em casos de flagrante, a Polícia Militar deve ser acionada pelo 190.