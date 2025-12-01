Vídeo polêmico de escola militar de Curitiba é debatido por secretário

Um vídeo que circula nas redes sociais nos últimos dias tem gerado debate sobre a militarização das escolas no Paraná. Imagens mostram estudantes do Colégio Estadual Cívico-Militar João Turin, localizado no bairro Água Verde, em Curitiba entoando uma música cuja letra faz apologia à violência e ao ódio.

Nas imagens, os estudantes marcham pelo pátio da escola e cantam a música que ficou conhecida com o filme “Tropa de Elite”. “Homem de preto o que você faz? Eu faço coisa que assusta o Satanás. Homem de preto, qual é sua missão? Entrar na favela e deixar corpo no chão”, diz o trecho da música cantada pelos alunos da escola.

Em entrevista ao jornal Meio Dia Paraná, da RPC, o secretário estadual de educação Roni Miranda Vieira, explicou que o caso não aconteceu nos últimos dias, mas em outubro de 2023. “Foi um vídeo feito de um pedido de uma estudante que era fã de um filme. Ela começou a entoar a canção e logo foi interrompida. Isso não aconteceu nos últimos dias, foi retratado lá atrás, em 2023”, explicou o secretário.

Apesar de dizer que a situação é de 2023, o secretário afirma que o vídeo que tem circulado nas redes nos últimos dias é novo. “Nós temos um outro vídeo, de um outro ângulo, esse de 2023, mas com o mesmo áudio”, comentou Miranda. O vídeo passa por perícia e avaliação para saber se é recente, ou se houve manipulação e uso de IA na edição.

“Escola não é ambiente de violência”

O secretária de educação deixou claro durante a entrevista que a situação registrada no vídeo, de apologia à violência, não pode acontecer dentro de uma escola. “Não é ambiente para violência, não é lugar para cantar uma música de apologia à violência” garante.

O secretário reforçou que o Estado já tomou providências do caso. “O colégio está recebendo uma equipe da Secretaria para receber acompanhamento psicológico. No Paraná, um grupo de professores vai levar essa pauta de informação continuada para ser discutido em roda de conversa com os estudantes. É pertinente que o ambiente escolar se discuta a pauta. Não compactuamos com essa situação”, reforçou.