Paraná inicia 3ª etapa de matrículas para ano letivo de 2026

A Secretaria da Educação do Paraná (Seed-PR) inicia nesta segunda-feira (01) a 3ª etapa do processo de matrícula para o ano letivo de 2026, com expectativa de atender cerca de 100 mil alunos. O período, que segue até 12 de dezembro, é a última oportunidade deste ano para regularização da situação escolar na rede estadual, solicitação de novas vagas e confirmação de matrículas pendentes.

Esta fase permite a solicitação de vaga por preferência de escola, destinada a alunos que desejam mudar de instituição, oriundos da rede particular ou que buscam se matricular na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Também contempla a confirmação de matrículas pendentes das etapas anteriores e novas inscrições para o ensino técnico.

As matrículas devem ser realizadas preferencialmente pela Área do Aluno, com possibilidade de atendimento presencial nas instituições de ensino. É necessário apresentar documentação obrigatória, incluindo comprovante de residência atualizado, certidão de nascimento ou documento oficial com foto, e comprovante de vacinação para menores de 18 anos.

A Seed-PR ressalta que estudantes que perderem os prazos ainda têm garantido o direito de estudar na rede estadual, porém poderão ser remanejados para outra unidade, conforme disponibilidade de vagas. Matrículas fora do prazo também devem ser feitas pela área do aluno.