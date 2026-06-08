Polícia apreende 2,6 toneladas de maconha em três cidades do Paraná

A Polícia Militar do Paraná apreendeu 2,6 toneladas de maconha em três operações realizadas entre sexta-feira (5) e sábado (6) nos municípios de Perobal, Santa Helena e Foz do Iguaçu, no Paraná. As ações, parte da Operação Protetor de Fronteiras e Divisas, resultaram na apreensão de uma embarcação e uma van, causando prejuízo estimado de R$ 5,5 milhões ao crime organizado.

A maior apreensão ocorreu em Perobal, onde equipes do Batalhão de Polícia de Fronteira e do Batalhão de Polícia Rodoviária localizaram 1 tonelada de maconha escondida em área de mata próxima à PR-323. A droga foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Umuarama.

Em Santa Helena, no distrito de Vila Celeste, policiais interceptaram uma embarcação que chegava a um porto clandestino às margens do lago de Itaipu. Os suspeitos fugiram para a mata durante a abordagem. No local, foram apreendidos 881,9 quilos de maconha e uma embarcação com motor de 200 HP.

Em Foz do Iguaçu, as equipes monitoraram o transporte de uma carga suspeita do Paraguai pelo Rio Paraná. Após acompanhar o descarregamento em um porto clandestino e a transferência para uma van, os policiais realizaram a abordagem em um depósito no Jardim Jupira, onde apreenderam 795,1 quilos de maconha e o veículo.

As três ocorrências foram encaminhadas às autoridades competentes. A Operação Protetor das Divisas e Fronteira é coordenada pelo Ministério da Justiça e integra o Programa Nacional de Enfrentamento das Organizações Criminosas, com foco na desarticulação de grupos criminosos e redução do tráfico em regiões de fronteira.