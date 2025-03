PM flagra causa R$ 5 milhões de prejuízo ao tráfico após apreensão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No interior

O motorista de um caminhão foi preso na sexta-feira (28) transportando mais de duas toneladas de maconha na BR-163 entre Toledo e Cascavel, região oeste do Paraná. De acordo com a Polícia Militar (PMPR), a equipe visualizou um caminhão em velocidade acima permitida pela via e derramando soja pela pista.

A abordagem foi realizada chegando em Sede Alvorada, distrito de Cascavel. Durante a revista pessoal ao motorista nada de ilícito foi encontrado, mas o condutor demonstrou nervosismo ao ser questionado sobre a carga.

O motorista confessou que estava carregando uma grande quantidade de maconha e estava oculta em meio a soja. As equipes realizaram a vistoria na carga e localizaram 2.398,2 kg (dois mil trezentos e noventa e oito quilos e duzentos gramas) da droga.

A partir disso, o motorista foi encaminhado a Delegacia de Polícia Federal de Cascavel juntamente com a maconha e o veículo apreendido. O prejuízo estimado seria de mais de R$ 5 milhões para o crime organizado.