Pessoas com diabetes terão atendimento prioritário no Paraná; veja em quais casos

Pessoas diagnosticadas com Diabetes Mellitus no Paraná terão preferência quando precisarem enfrentar filas para exames em jejum. Uma nova lei estadual, sancionada em 30 de abril, garante atendimento prioritário em estabelecimentos de saúde para quem convive com essa condição crônica.

A Lei Estadual nº 22.389 surgiu de um projeto apresentado pela deputada estadual Cloara Pinheiro (PSD) e agora assegura que diabéticos tenham prioridade nas filas para realização de exames que exigem jejum prévio, como os de sangue, em hospitais, postos de saúde, clínicas, laboratórios de coleta e demais serviços de saúde – tanto públicos quanto privados.

Pessoas com diabetes são mais suscetíveis a quadros de hipoglicemia durante períodos prolongados sem alimentação, o que pode representar riscos significativos à saúde. O atendimento prioritário seguirá os mesmos moldes já aplicados a idosos, gestantes e pessoas com deficiência, respeitando os critérios médicos de classificação de risco nos casos de urgência e emergência.

Uma condição que pede atenção

O Diabetes Mellitus é uma condição metabólica crônica que se caracteriza pelos altos níveis de glicose no sangue. Isso acontece quando o corpo não produz insulina suficiente ou não consegue usar adequadamente esse hormônio responsável por regular o açúcar no sangue.

Para quem convive com diabetes, o controle rigoroso e o tratamento adequado são fundamentais para evitar complicações graves. Por isso, um atendimento rápido e humanizado, especialmente em situações que envolvem jejum prolongado, faz toda diferença no dia a dia dessas pessoas.