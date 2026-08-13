Pesquisa cita candidatos a vice e mostra diferença entre Moro e Sandro Alex no Paraná

O instituto IRG Pesquisas divulgou nesta quinta-feira (13) um levantamento com as intenções de voto para governador do Paraná nas eleições de 2026. Os cenários estimulados de primeiro e segundo turnos foram apresentados com o cabeça de chapa e o candidato a vice.

Nesse caso, no primeiro turno, Sergio Moro (PL) e Edson Vasconcelos (PL) lideram com 40,2% das intenções de voto. Na sequência aparecem Sandro Alex (PSD) e Rafael Greca (MDB) com 24,8%, seguidos de Requião Filho (PDT) e Michele Caputo (Solidariedade) que somam 21,0%. Essas duas chapas estão empatadas tecnicamente.

Nas simulações de segundo turno, há empate técnico entre as chapas de Sergio Moro e Sandro Alex. E contra Requião Filho, ambos venceriam o candidato do PDT. A pesquisa foi divulgada pelo portal RIC.com.br.

Pesquisa para governador do Paraná em 2026

O IRG Pesquisas fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes) incluindo os candidatos a vice.

No cenário estimulado, chapa de Sergio Moro fica na frente

Sergio Moro (PL) e Edson Vasconcelos (PL): 40,2%

Sandro Alex (PSD) e Rafael Greca (MDB): 24,8%

Requião Filho (PDT) e Michele Caputo (Solidariedade): 21,0%

Luiz França (Missão) e João Adolfo (Missão): 0,7%

Adriano Teixeira (PCO) e José Carlos (PCO): 0,4%

Samuel de Mattos (PSTU) e Helena Figueiredo (PSTU): 0,3%

Tayná Miessa (UP) e William Araki (UP): 0,2%

Alexandre Salomão (Mobiliza) e Daiana Criminácio (Missão): 0,1%

Nenhum/Branco/Nulo: 4,4%

Não sabe/Não respondeu: 7,9%

Na pesquisa espontânea, maioria ainda não sabe em quem votar

Sergio Moro (PL): 17,4%

Requião Filho (PDT): 7,4%

Sandro Alex (PSD): 6,8%

Ratinho Junior (PSD): 2,6%

Rafael Greca (MDB): 0,9%

Luiz França (Missão): 0,1%

Alexandre Curi (Republicanos): 0,1%

Eduardo Pimentel (PSD): 0,1%

Gleisi Hoffmann (PT): 0,1%

Tayná Miessa (UP): 0,1%

Nenhum/Branco/Nulo: 4,0%

Não sabe/Não respondeu: 60,4%

Segundo turno para governador do Paraná

O IRG Pesquisas simulou três cenários de segundo turno.

Sergio Moro x Sandro Alex

Sergio Moro (PL) e Edson Vasconcelos (PL): 42,7%

Sandro Alex (PSD) e Rafal Greca (MDB): 38,1%

Nenhum/Branco/Nulo: 7,3%

Não sabe/Não respondeu: 11,9%

Sergio Moro x Requião Filho

Sergio Moro (PL) e Edson Vasconcelos (PL): 54,9%

Requião Filho (PDT) e Michele Caputo (Solidariedade): 29,2%

Nenhum/Branco/Nulo: 5,5%

Não sabe/Não respondeu: 10,4%

Sandro Alex x Requião Filho

Sandro Alex (PSD) e Rafael Greca (MDB): 47,6%

Requião Filho (PDT) e Michele Caputo (Solidariedade): 28,3%

Nenhum/Branco/Nulo: 9,5%

Não sabe/Não respondeu: 14,6%

Metodologia: 1.350 entrevistados pelo IRG Pesquisas de 8 a 12 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pela TV Independência Ltda. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,67 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-09301/2026.

Por que a Gazeta do Povo publica pesquisas eleitorais

A Gazeta do Povo publica há anos todas as pesquisas de intenção de voto realizadas pelos principais institutos de opinião pública do país. As pesquisas de intenção de voto fazem uma leitura de momento, com base em amostras representativas da população.

Métodos de entrevistas, composição e número da amostra e até mesmo a forma como uma pergunta é feita são fatores que podem influenciar no resultado. Por isso é importante ficar atento às informações de metodologias, encontradas no fim das matérias da Gazeta do Povo sobre pesquisas eleitorais.

Pesquisas publicadas nas eleições de 2022, por exemplo, apontaram discrepâncias relevantes em relação ao resultado apresentado na urna. Feitos esses apontamentos, a Gazeta do Povo considera que as pesquisas eleitorais, longe de serem uma previsão do resultado das eleições, são uma ferramenta de informação à disposição do leitor, já que os resultados divulgados têm potencial de influenciar decisões de partidos, de lideranças políticas e até mesmo os humores do mercado financeiro.