Trânsito em Curitiba: rua bloqueada, sinal quebrado e novo acesso no Tarumã

O trânsito em Curitiba está mais complicado nesta quinta-feira (13). Motoristas enfrentam rua totalmente fechada no Portão por causa das obras do Novo Inter 2, semáforo quebrado travando a Silva Jardim no Rebouças e mudanças definitivas de sentido no Santa Quitéria. A boa notícia fica por conta da liberação de um novo acesso da Linha Verde para quem vai ao Centro pelo Tarumã, encurtando o caminho.

Bloqueios

Interdição total na Rua Vital Brasil no Portão

Data e início: Quinta-feira, 13 de agosto de 2026, a partir das 9h.

Quinta-feira, 13 de agosto de 2026, a partir das 9h. Local: Rua Vital Brasil, no trecho compreendido entre as ruas Tamoios e Guararapes, no bairro Portão.

Rua Vital Brasil, no trecho compreendido entre as ruas Tamoios e Guararapes, no bairro Portão. Duração prevista: A intervenção faz parte do cronograma de avanços do Novo Inter 2 e não tem data exata de término divulgada.

A intervenção faz parte do cronograma de avanços do Novo Inter 2 e não tem data exata de término divulgada. Impacto ao motorista: Tráfego totalmente interrompido no trecho. As rotas alternativas recomendadas para contornar o bloqueio são as ruas Tabajaras, Professor Ulisses Vieira e Guararapes. O acesso aos imóveis para moradores e comerciantes locais segue garantido.

Obras e liberações viárias

Acesso liberado da marginal da Linha Verde para a Victor Ferreira do Amaral no Tarumã

Data e início: Quinta-feira, 13 de agosto de 2026.

Quinta-feira, 13 de agosto de 2026. Local: Trecho da marginal da Linha Verde, ao lado da concessionária CCV, com acesso à Avenida Victor Ferreira do Amaral.

Trecho da marginal da Linha Verde, ao lado da concessionária CCV, com acesso à Avenida Victor Ferreira do Amaral. Duração prevista: Alteração permanente na malha viária da região.

Alteração permanente na malha viária da região. Impacto ao motorista: A abertura da alça permite um trajeto mais direto ao Centro, eliminando a necessidade de desvio prévio pela Avenida Affonso Penna. A nova ligação atende exclusivamente quem segue rumo ao Centro e não permite a travessia da avenida. Para quem precisa ir no sentido Pinheirinho, o trajeto continua sendo feito por cima do viaduto da Linha Verde.

Mudanças de sentido

Novos sentidos de circulação e semáforos no Santa Quitéria

Data e início: Em vigor desde quarta-feira (12/8).

Em vigor desde quarta-feira (12/8). Local: Ruas Coronel Airton Plaisant e Doutor Edmir Silveira D’Avila, no Santa Quitéria.

Ruas Coronel Airton Plaisant e Doutor Edmir Silveira D’Avila, no Santa Quitéria. Duração prevista: Alteração permanente.

Alteração permanente. Impacto ao motorista: A Rua Coronel Airton Plaisant passou a operar em sentido único da Rua Dr. Edmir Silveira D’Avila para a Rua Bocaiúva. Já a Rua Doutor Edmir Silveira D’Avila agora segue em sentido único da Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes rumo à Coronel Airton Plaisant. Quatro novos semáforos entraram em operação na Coronel Airton Plaisant para organizar o fluxo local.

Trânsito e sinalização

Semáforo desligado complica tráfego na Avenida Silva Jardim no Rebouças

Data e início: Quinta-feira, 13 de agosto de 2026, durante a manhã.

Quinta-feira, 13 de agosto de 2026, durante a manhã. Local: Cruzamento da Avenida Silva Jardim com a Rua Conselheiro Laurindo, no Rebouças.

Cruzamento da Avenida Silva Jardim com a Rua Conselheiro Laurindo, no Rebouças. Duração prevista: Atendimento emergencial ao longo do dia.

Atendimento emergencial ao longo do dia. Impacto ao motorista: Sinaleiro desligado causa lentidão e congestionamento acima da média na região. Agentes da Superintendência Municipal de Trânsito (Setran) orientam o tráfego no local até a normalização do equipamento.

Mapa mostra locais de maior congestionamento em Curitiba

Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.