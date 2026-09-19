Segurança

Pastor acusado de coordenar assassinato em Ponta Grossa é preso em Alagoas

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Tribuna do Paraná
Por Mauren Luc - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 19/09/26 18h56
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Foto mostra um homem calvo de costas, vestindo moletom com capuz e com as mãos algemadas para trás, em frente a um carro da PRF.
Pastor Paulo foi preso em flagrante com documento falso. Foto: PCPR

Foi preso, na noite desta sexta-feira (18), o homem indiciado pela PCPR (Polícia Civil do Paraná) como suposto coordenador do assassinato de um empresário em Ponta Grossa. Paulo Santos da Silva, conhecido como Pastor Paulo, foi detido com documento falso durante bloqueio da PRF (Polícia Rodoviária Federal) na BR-101, no município de São Miguel dos Campos, em Alagoas.

O crime no qual Paulo é apontado como suposto coordenador aconteceu em 19 abril de 2022 e vitimou o empresário José Claiton Leal Machado, diretor da rede odontológica Odonto Excellence. Ele foi morto a tiros durante uma emboscada.

A prisão de Paulo envolveu as Polícias Civis do Paraná, São Paulo, Bahia e Alagoas, além da PRF.  “Ele já havia sido indiciado e pronunciado pelo homicídio, e agora permanece à disposição do Poder Judiciário para o prosseguimento das medidas cabíveis”, informou a PCPR.

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O advogado criminalista Hugo Machado explica que um acusado é pronunciado pela justiça em casos de homicídio, quando há indícios suficientes de sua autoria, com encaminhamento do réu para júri popular. Ainda assim, cabe recurso.

A Tribuna do Paraná tenta contato com a defesa de Paulo da Silva, que não foi localizada até o momento.

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