Benefício

Moradores de 24 cidades do Paraná podem sacar FGTS por calamidade

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Mauren Luc - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 19/09/26 17h57
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FGTS liberado para cidades atingidas por temporais no Paraná. Foto: Joedson Alves / Agência Brasil

O Saque Calamidade, disponibilizado pelo governo federal, já está liberado para trabalhadores de 24 cidades do Paraná, que enfrentam problemas relacionados a desastres naturais causados pelas chuvas da última semana. O benefício permite aos moradores saques de até R$ 6.220,00 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O valor é limitado ao saldo disponível em conta, por motivo de necessidade pessoal, urgente e grave em caso alagamentos, deslizamentos de terra e fortes chuvas que atingiram a residência, após declaração oficial da Defesa Civil do município. Para garantir o dinheiro, o trabalhador não pode ter realizado saque do FGTS, pelo mesmo motivo, nos últimos 12 meses.

Para receber, não é necessário ir até uma agência bancária. A solicitação deve ser feita diretamente pelo aplicativo FGTS da CEF (Caixa Econômica Federal), indicando uma conta da Caixa ou de outra instituição financeira. Tudo é feito sem nenhum custo.  

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Veja a lista dos municípios paranaenses que tiveram o Saque Calamidade liberado, e as datas limites para o pedido, via aplicativo:

  • Arapuã – até 16/12/2026
  • Cândido de Abreu – até 09/11/2026
  • Candói – até 07/10/2026
  • Cidade Gaúcha – até 16/12/2026
  • Goioerê – até 02/12/2026
  • Goioxim – até 07/10/2026
  • Guaratuba – até 11/11/2026
  • Iporã – até 30/09/2026
  • Manoel Ribas – até 14/12/2026
  • Marmeleiro – até 16/12/2026
  • Marquinho (Portaria 2248) – até 07/10/2026
  • Marquinho (Portaria 2808) – até 29/11/2026
  • Morretes – até 25/11/2026
  • Perobal – até 14/12/2026
  • Pinhão – até 07/12/2026
  • Piraí do Sul – até 18/11/2026
  • Quedas do Iguaçu – até 01/11/2026
  • Ramilândia -até 16/12/2026
  • Renascença – até 09/12/2026
  • Reserva (Portaria 2304) – até 15/10/2026
  • Reserva (Portaria 2704) – até 22/11/2026
  • Rio Bonito do Iguaçu – até 15/10/2026
  • Santa Maria do Oeste – até 24/11/2026
  • Tibagi – até 08/12/2026
  • Turvo – até 12/10/2026
  • Xambrê – até 10/12

Como solicitar: ​

  • Baixe o app FGTS e insira as informações de cadastro;
  • Acesse a opção “Solicitar seu saque 100% digital” ou, no menu inferior, vá em “Saques” e selecione “Solicitar saque”;
  • Clique em “Calamidade pública”, informe o nome do município e selecione-o na lista;
  • Escolha o tipo de comprovante de endereço, digite o CEP e o número da residência;
  • Encaminhe os seguintes documentos:
    • Foto de documento de identidade;
    • Comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade;
  • Escolha a conta para crédito do valor (CAIXA ou outro banco) e envie a solicitação.

​Documentos necessários: 

  • Documento de identidade: também são aceitos RG, CNH ou passaporte (frente e verso);
  • Selfie: (foto de rosto) com o documento de identidade visível;
  • Comprovante de residência em nome do trabalhador: conta de luz, água, telefone, gás, fatura de internet/TV, cartão de crédito, entre outros, emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade;
  • Caso não possua comprovante de residência, o trabalhador poderá apresentar:
    • Declaração do município atestando residência na área afetada;
    • Declaração própria com nome completo, CPF, data de nascimento e endereço completo com CEP (as informações serão verificadas pela CAIXA nos cadastros oficiais do Governo Federal);
  • Certidão de casamento ou escritura pública de união estável, caso o comprovante de residência esteja em nome do cônjuge ou companheiro(a).
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