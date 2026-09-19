Moradores de 24 cidades do Paraná podem sacar FGTS por calamidade

O Saque Calamidade, disponibilizado pelo governo federal, já está liberado para trabalhadores de 24 cidades do Paraná, que enfrentam problemas relacionados a desastres naturais causados pelas chuvas da última semana. O benefício permite aos moradores saques de até R$ 6.220,00 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O valor é limitado ao saldo disponível em conta, por motivo de necessidade pessoal, urgente e grave em caso alagamentos, deslizamentos de terra e fortes chuvas que atingiram a residência, após declaração oficial da Defesa Civil do município. Para garantir o dinheiro, o trabalhador não pode ter realizado saque do FGTS, pelo mesmo motivo, nos últimos 12 meses.

Para receber, não é necessário ir até uma agência bancária. A solicitação deve ser feita diretamente pelo aplicativo FGTS da CEF (Caixa Econômica Federal), indicando uma conta da Caixa ou de outra instituição financeira. Tudo é feito sem nenhum custo.

Veja a lista dos municípios paranaenses que tiveram o Saque Calamidade liberado, e as datas limites para o pedido, via aplicativo:

Arapuã – até 16/12/2026

Cândido de Abreu – até 09/11/2026

Candói – até 07/10/2026

Cidade Gaúcha – até 16/12/2026

Goioerê – até 02/12/2026

Goioxim – até 07/10/2026

Guaratuba – até 11/11/2026

Iporã – até 30/09/2026

Manoel Ribas – até 14/12/2026

Marmeleiro – até 16/12/2026

Marquinho (Portaria 2248) – até 07/10/2026

Marquinho (Portaria 2808) – até 29/11/2026

Morretes – até 25/11/2026

Perobal – até 14/12/2026

Pinhão – até 07/12/2026

Piraí do Sul – até 18/11/2026

Quedas do Iguaçu – até 01/11/2026

Ramilândia -até 16/12/2026

Renascença – até 09/12/2026

Reserva (Portaria 2304) – até 15/10/2026

Reserva (Portaria 2704) – até 22/11/2026

Rio Bonito do Iguaçu – até 15/10/2026

Santa Maria do Oeste – até 24/11/2026

Tibagi – até 08/12/2026

Turvo – até 12/10/2026

Xambrê – até 10/12

Como solicitar : ​

Baixe o app FGTS e insira as informações de cadastro;

Acesse a opção “Solicitar seu saque 100% digital” ou, no menu inferior, vá em “Saques” e selecione “Solicitar saque”;

Clique em “Calamidade pública”, informe o nome do município e selecione-o na lista;

Escolha o tipo de comprovante de endereço, digite o CEP e o número da residência;

Encaminhe os seguintes documentos: Foto de documento de identidade; Comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade;

Escolha a conta para crédito do valor (CAIXA ou outro banco) e envie a solicitação.

​Documentos necessários:

Documento de identidade: também são aceitos RG, CNH ou passaporte (frente e verso);

Selfie: (foto de rosto) com o documento de identidade visível;

Comprovante de residência em nome do trabalhador: conta de luz, água, telefone, gás, fatura de internet/TV, cartão de crédito, entre outros, emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade;

Caso não possua comprovante de residência, o trabalhador poderá apresentar: Declaração do município atestando residência na área afetada; Declaração própria com nome completo, CPF, data de nascimento e endereço completo com CEP (as informações serão verificadas pela CAIXA nos cadastros oficiais do Governo Federal);

Certidão de casamento ou escritura pública de união estável, caso o comprovante de residência esteja em nome do cônjuge ou companheiro(a).