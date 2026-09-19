Curitiba realiza leilão de 30 veículos apreendidos no trânsito

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito promove na próxima quarta-feira (16) um leilão eletrônico com 30 veículos apreendidos durante fiscalizações de trânsito na capital. A disputa será online, no site da Vip Leilões, a partir das 9h, com arremate pelo critério de maior lance por lote. O certame inclui automóveis em condição de circulação, sucatas aproveitáveis e sucatas com motor inservível.

As disputas ocorrerão de forma escalonada ao longo do dia. Das 9h às 11h serão leiloados os lotes 01 ao 19, com veículos em condição de circulação. Das 11h às 13h, os lotes 20 ao 22 trazem sucatas aproveitáveis. Entre 13h e 17h, serão oferecidos os lotes 23 ao 30, com sucatas de motor inservível. As imagens dos veículos, modelo, ano de fabricação, avaliação e lance mínimo estão disponíveis no portal da VIP Leilões.

Os interessados podem visitar os veículos nesta segunda-feira (21/9) e terça-feira (22/9), no pátio da VIP Leilões, na Rua Amadeu Assad Yassin, 380, Bacacheri.

A visitação será apenas visual, sem manuseio, e deve ser agendada pelo telefone (11) 3777-8088. Pessoas físicas e jurídicas podem participar do leilão. Para sucatas, a participação é restrita a empresas especializadas em desmontagem de veículos com registro no Detran.

O leilão é a última etapa do serviço de remoção de veículos apreendidos ou removidos em fiscalizações de trânsito. Veículos removidos da via pública por irregularidades podem ir a leilão caso não sejam retirados do pátio pela Superintendência de Trânsito no período de 60 dias, prazo definido pelo Código de Trânsito Brasileiro.