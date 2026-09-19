Economia

Petrobras recebe primeiro navio de programa de R$ 450 milhões

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Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 19/09/26 13h06
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Imagem mostra a fachada da uma unidade da Petrobras, com letras em verde coladas em uma parede de pedra. Há um detalhe em amarelo em cima do "BR".
Sede da Petrobras, empresa que lidera a inovação tecnológica no Brasil e é referência mundial na exploração de petróleo em águas ultraprofundas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil.

A Petrobras recebeu a embarcação Starnav Elektra, primeira entrega do Programa Mar Aberto, iniciativa voltada para renovação e ampliação da frota da companhia. O investimento foi de R$ 450 milhões. As informações são da Agência Brasil.

A embarcação foi construída no Estaleiro Detroit, em Itajaí (SC), e agora segue para operar nas plataformas das bacias petrolíferas brasileiras. O navio navegou de Santa Catarina ao Rio de Janeiro com uma tripulação 100% feminina, equipe composta por 16 mulheres sob a liderança da comandante Isabela Teixeira Ponce de Leon.

O batismo da embarcação aconteceu nesta quinta-feira (17), no Píer Mauá. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que os investimentos feitos pela companhia na indústria naval e offshore impulsionam novo ciclo de negócios e oportunidades para o setor.

Segundo Magda, são 48 barcos contratados até o final do ano. Até o ano que vem serão entregues 96 embarcações, incluindo barcaças e empurradores.

Os projetos dos novos PSV (Platform Supply Vessel) incorporam sistemas mais modernos de geração e distribuição de energia, incluindo bancos de baterias, monitoramento de consumo por telemetria e possibilidade futura de operação parcial com combustível renovável.

As embarcações também contam com novas tecnologias de pintura e sistemas anti-incrustação, que contribuem para reduzir o consumo de combustível e as emissões de gases.

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