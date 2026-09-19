Pedágio fica mais caro no Paraná a partir deste domingo; veja em quais praças

O pedágio fica mais caro no Paraná a partir deste domingo (20). Os valores serão reajustados em 4,64% em oito praças que compõem trechos administrados pela EPR Litoral Pioneiro, entre elas a de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, na BR-277, com destino às praias do estado.

As novas tarifas são válidas para automóveis, caminhonetes e furgões, nas seguintes cidades:

• São José dos Pinhais (BR-277) – de R$ 24,00 para R$ 25,50;

• Sengés (PR-151) – de R$ 7,70 para R$ 8,20;

• Jacarezinho (BR-153/BR-369) – de R$ 12,80 para R$ 13,60;

• Carambeí (PR-151) – de R$ 12,10 para R$ 12,80;

• Jaguariaíva (PR-151) – R$ 8,00 para R$ 8,60;

• Siqueira Campos (PR-092) – R$ 13,80 para R$ 14,70;

• Jacarezinho (BR-153) – de R$ 12,80 para R$ 13,60.

Para as demais categorias, os valores aumentam de acordo com o contrato de concessão, considerando tipo de veículo, quantidade de eixos e tipo de rodagem.

O aumento envolve as praças de pedágio da concessionária EPR Litoral Pioneiro e foi autorizado pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), com base no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Segundo a concessionária, atualmente há obras de ampliação em 100 quilômetros de rodovias, com a construção de 32 km de terceiras faixas na BR-277, entre Curitiba e São José dos Pinhais. Também há obras de duplicação de 50 km da BR-153, entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, e de 18 km da BR-369, entre Jacarezinho e Cambará, com entrega prevista para 2027.