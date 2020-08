O governo do Paraná anunciou na terça-feira (11) que vai liberar a reabertura, para uso público e turismo, de 18 Unidades de Conservação do Paraná. A autorização consta na portaria número 223/2020, assinada pelo Instituto Água e Terra (IAT), vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest). Parques estaduais estavam fechados por causa da pandemia do novo coronavírus. A reabertura pode ser feita a partir deste sábado (15), mas com restrições. Será obrigatório o uso de máscara, haverá álcool em gel e medição da temperatura dos visitantes na entrada, entre outras medidas.

publicidade

LEIA MAIS – Restaurantes de Curitiba pedem pra usar calçadas e estacionamentos durante a pandemia

A capacidade de público será limitada para 50% em cada unidade. O ideal é a pessoa ligar antes (consulte os números dos telefones) para certificar-se da capacidade ou até mesmo agendar presença, quando for o caso, principalmente para visitantes que vêm de longe não perderem a viagem.

Para evitar aglomerações, a portaria determina a proibição de acampamentos, práticas esportivas coletivas e eventos dentro dos locais. Outra decisão é a proibição de fogueiras como medida de prevenção de queimadas ilegais. “Estamos passando por um momento de seca e muitos incêndios na serra são provocados por focos de fogueiras que não são apagadas adequadamente ou que perdem o seu controle”, explicou o diretor de Patrimônio Natural do IAT, Rafael Andreguetto.

LEIA TAMBÉM – Contrato de empresa suspeita de fraude no agravame do Detran-PR é suspenso pela Justiça

publicidade

Irão reabrir o Parque Estadual Pico do Marumbi, Parque Estadual do Palmito, Parque Estadual Pico Paraná, Parque Estadual Rio da Onça, Parque Estadual Serra da Baitaca, Parque Estadual do Monge, Parque Estadual do Cerrado, Parque Estadual do Guartelá, Parque Estadual do Lago Azul, Parque Estadual Vila Rica do Espírito Santo, Parque Estadual Mata dos Godoy, Parque Estadual de Ibicatu, Parque Estadual de São Camilo, Parque Estadual Cabeça do Cachorro, Parque Estadual Rio Guarani, Monumento Natural Salto São João, Parque Estadual João Paulo II e Parque Estadual Vitório Piassa.

Caso o município em que a Unidade de Conservação está inserida não autorize seu funcionamento, a decisão local deverá ser respeitada, de acordo com o governo do Paraná.

Ilha do Mel e Parque de Vila Velha ainda ficam fechados

A Ilha do Mel e o Parque de Vila Velha, que estão entre os principais cartões-postais do Paraná, não estão incluídos na reabertura do próximo dia 15. A Ilha do Mel, além de ser um parque de visitação turística, é uma área de vila. Por isso, sua reabertura ainda está sendo estudada pelas autoridades locais de saúde.

LEIA AINDA – Soro feito do sangue de cavalo pode ter anticorpos superpotentes contra coronavírus

Vila Velha irá esperar mais um pouco. O parque foi concedido recentemente para iniciativa privada e encontra-se em fase de finalização de alguns procedimentos de melhorias para receber visitantes. A previsão de reabertura é para setembro.

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.