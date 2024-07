Colaboradores do Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, receberam a visita inesperada de um lobo-guará no início da tarde desta quinta-feira (04).

Por ser área de preservação ambiental, o Parque de Vila Velha é refúgio natural dessa e de outras espécies. Inclusive, o lobo-guará já foi visto outras vezes no local. O parque é uma concessão à iniciativa privada pelo projeto Parques Paraná, do Instituto Água e Terra (IAT).

Nesta quinta, o animal ameaçado de extinção apareceu no caminho que dá acesso ao parque, próximo à portaria dos visitantes e foi flagrado por câmeras.

“Os Lobos-guarás têm um perfil tímido, nada agressivo e não atacam seres humanos. O comportamento deles, quando na presença de pessoas, é fugir e se esconder. A orientação para quando alguém encontrar este animal no Parque é manter a calma e avisar nossos colaboradores”, afirma o Gestor do Parque, Leandro Ribas.

Símbolo do cerrado, o lobo-guará aparece constantemente na lista de espécies vulneráveis do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Portanto, é considerado em risco alto de extinção. Estima-se que existam apenas 14 mil lobos-guarás vivendo em todo Brasil.

