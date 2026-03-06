Parque é refúgio da Mata Atlântica entre praias do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Localizado em Matinhos, a menos de 10 minutos do centro pela PR-412, o Parque Estadual Rio da Onça oferece aos visitantes uma imersão na Mata Atlântica. Com 1.650 hectares, a Unidade de Conservação administrada pelo Instituto Água e Terra (IAT) abriga uma rica biodiversidade, incluindo mais de 80 espécies de bromélias e diversas plantas litorâneas típicas.

O parque conta com cinco trilhas interligadas, totalizando 1,5 km, que permitem a observação da fauna local. Pesquisas registraram mais de 25 espécies de répteis e 19 de anfíbios. Um dos destaques é o Mirante das Bromélias, espaço exclusivo para contemplação dessas plantas.

Mariana Guimarães, estudante de Ciências Biológicas, frequentadora do parque desde a infância, notou melhorias na conservação ao longo dos anos. “Escutei um urutau pela primeira vez nessa região”, relata, referindo-se à ave de hábitos noturnos também conhecida como mãe-da-lua.

Saulo Ribeiro, recepcionista da Unidade, destaca o crescente interesse dos visitantes em conhecer mais sobre a vegetação e fauna locais. “O objetivo é que as pessoas saiam do Rio da Onça com a consciência de preservação aflorada”, afirma.

O nome do parque, criado em 1981, deve-se ao córrego que o atravessa e à presença histórica da onça-parda na região. O Parque Estadual Rio da Onça está aberto ao público de quarta a segunda-feira, das 8h às 17h.

A entrada é gratuita, e grupos com 10 ou mais pessoas devem agendar a visita previamente pelo telefone (41) 3453-2472.