Frente fria traz chuva e frio para o Paraná nos próximos dias

Uma frente fria no oceano trará chuva intensa para o Paraná no domingo (8), seguida por uma massa de ar frio que causará queda nas temperaturas a partir de domingo e segunda-feira (9), de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A mudança climática ocorre duas semanas antes do início oficial do outono.

Antes da chegada da frente fria, o estado enfrentará altas temperaturas nesta sexta-feira (6), com máximas chegando a 35°C em Umuarama, 34°C em Maringá e Jacarezinho, e 33°C em Londrina, Capanema, Cambará e Foz do Iguaçu. O litoral terá máximas de 29°C, enquanto o Sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba registrarão temperaturas mais amenas, entre 27°C e 28°C.

No sábado (7), o calor persistirá, com temperaturas podendo atingir 35°C em cidades como Foz do Iguaçu, Umuarama e Paranavaí. A metade leste do estado terá temperaturas mais amenas, com máximas próximas a 28°C em Curitiba, Ponta Grossa e Paranaguá. Pancadas de chuva são esperadas após o período de maior aquecimento, principalmente na metade sul do estado.

No domingo (8), a frente fria trará chuvas e trovoadas para todas as regiões paranaenses. A meteorologista Raissa Pimentel explica que as instabilidades se intensificarão inicialmente na faixa leste do estado, espalhando-se ao longo do dia por todo o Paraná.

A partir de segunda-feira (9), uma massa de ar frio e seco provocará queda acentuada nas temperaturas máximas. Em Curitiba, a máxima não passará de 22°C na segunda-feira, chegando a 18°C na quarta-feira (11). No Norte, em Santo Antônio da Platina, a máxima cairá de 34°C no domingo para 28°C na segunda-feira e 23°C na quarta-feira.

Apesar da proximidade com o outono astronômico, que se inicia em 20 de março, o declínio das temperaturas será breve. Entre quinta (12) e sexta-feira (13), as temperaturas máximas voltarão a subir gradativamente em todas as regiões do Paraná.,