Três paranaenses quase cravaram o concurso 2735 da Mega-Sena, realizado na terça-feira (11), sendo que ninguém acertou as seis dezenas no país. Os números sorteados foram 05-33-46-47-53-59.

No Paraná, as apostas que acertaram as cinco dezenas são de Cascavel, na região oeste, Guamiranga, cidade localizada na parte centro-sul do estado, e em Sarandi, no norte. Cada um dos apostadores vai levar para casa R$41.177,36.

O próximo concurso será realizado na quinta-feira (13), e com prêmio estimado de R$ 40 milhões.

Como jogar na Mega-Sena?

O apostador precisa fazer uma aposta de seis a 20 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 19h do dia do sorteio.

A aposta mínima custa R$ 5, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 35.

