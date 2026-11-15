8 de janeiro

Paranaense que recusou acordo no caso do 8 de janeiro morre aos 62 anos

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Giully França - Especial para a Tribuna do Paraná
- Atualizado: 15/11/26 18h32
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Fotografia em plano aproximado (close-up) e enquadramento frontal de um homem de meia-idade, retratado a busto contra um fundo totalmente escuro. Em primeiro plano e no centro, o rosto da pessoa apresenta traços marcados, testa ampla, calvície avançada com cabelo curto nas laterais, sobrancelhas arqueadas e um olhar sério e direto para a câmara. A boca encontra-se firmemente fechada, com os lábios cerrados numa expressão neutra. Veste uma camisa de colarinho claro. No plano intermediário, os ombros e a parte superior do peito completam a silhueta, iluminados por uma luz suave que destaca os contornos faciais. Ao fundo, a escuridão absoluta isola a figura, criando um efeito de retrato formal ou institucional.
Morador de Foz do Iguaçu estava em tratamento de saúde. Foto: Reprodução/Redes sociais.

Um dos réus condenado pelo ataque de 8 janeiro à sede dos Três Poderes, em Brasília, morreu na última quinta-feira (12). Arnaldo José Back, de 62 anos, era natural de Foz do Iguaçu.

A morte foi confirmada deputado estadual de São Paulo Gil Diniz (PL). Arnaldo foi um dos condenados que preferiram não aceitar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), para seguir me liberdade.

Em seu Instagram, o parlamentar lamentou a morte de Arnaldo. Ele ainda reafirmou que, como parlamentar eleito, continuaria o trabalho de acompanhar esse tipo de processo, “defendendo o direito de cada um dos presos políticos no estado de São Paulo”.

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Em casos mais brandos e sem envolvimento em violência direta ou depredação, a Procuradoria-Geral da União disponibilizou o ANPP, que exigia a confissão formal dos fatos e pagamento de multa. Em troca, a ação era arquivada sem gerar antecedentes criminais. Ao todo, 546 réus aceitaram o acordo, enquanto 237 recusaram.

A recusa levou aos acusados um ano de prisão, pena que poderia ser convertida em serviços comunitários e restrições, como a proibição de uso de redes sociais. Em casos que houve depredação, algumas penas chegaram a 17 anos de reclusão.

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