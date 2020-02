A Secretaria Estadual de Saúde do Paraná (Sesa) descartou na manhã desta quarta-feira (26) a possibilidade de coronavírus no paciente de 50 anos que era suspeito de estar com a doença em Guaíra, cidade do Oeste do estado. O descarte do paciente paranaense acontece no mesmo dia em que o primeiro caso de coronavírus é confirmado no Brasil, um paciente de São Paulo de 61 anos que veio da Itália.

O paciente de Guaíra também voltou recentemente da Itália, onde esteve com a esposa e uma amiga. O país europeu que já registrou 11 mortes causadas pelo vírus, e apresenta sintomas relativos a síndrome respiratória, mas sem febre.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Guaíra, o suspeito que teve o diagnóstico descartado está em casa, isolado e monitorado por uma equipe de saúde. A coleta de material para análise feita em Curitiba foi feita na manhã desta terça.

Segue o protocolo

A cidade de Guaíra reforçou que segue o protocolo do Ministério da Saúde e que tais medidas são tomadas para evitar uma possível propagação caso a suspeita se confirme.

Como prevenir o coronavírus?

Lavar as mãos com frequência, ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento.

Utilizar lenço descartável para higiene nasal.

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir.

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar.

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas.

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença.

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações.

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis e após lavar as mãos).