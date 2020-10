O Paraná voltou a registrar mais de 60 mortes por coronavírus depois de quase duas semanas (a partir de 15/9) com números mais baixos. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), são 63 óbitos a mais na conta da pandemia – no total, desde março, a soma é de 4.441 vítimas. As mais recentes são 32 mulheres e 31 homens, de 16 a 92 anos.

O informativo traz ainda 1.590 novos casos de coronavírus no estado, que eleva o número de ocorrências para 177.007. Estão sob análise ainda os resultados de 5.509 exames. O porcentual de recuperados da doença chegou a 74%, o que significa que 130.644 pacientes já superaram a infecção.

A taxa de ocupação das UTIs SUS exclusivas para Covid-19 segue estável: 68%. Das 1.085 unidades, 739 estão ocupadas. No Paraná, há 1.933 pessoas internadas nas redes pública e privada, considerando todos os tipos de leitos, com suspeita ou diagnóstico fechado da nova doença.

