Paraná vive boom no turismo e crédito Fungetur salta 350%; saiba quem tem direito

O setor de turismo no Paraná vive um bom momento de aceleração em 2026. Impulsionado pelo recorde na chegada de turistas internacionais, que somaram 664,6 mil visitantes entre janeiro e agosto, e pela maior movimentação da história nos aeroportos do estado (quase 7 milhões de passageiros no mesmo período), o empresário passou a investir pesado na expansão e modernização de suas estruturas.

O reflexo direto dessa confiança aparece nos números do Fundo Geral de Turismo (Fungetur). De janeiro a setembro deste ano, foram firmados 254 contratos de financiamento no Paraná, movimentando R$ 80,9 milhões em crédito. O volume representa um salto expressivo na comparação com o mesmo período de 2025, quando haviam sido registrados 90 contratos e R$ 17,9 milhões aplicados.

Em entrevista à Tribuna do Paraná, o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, destacou que o avanço demonstra a maturidade do mercado paranaense e a estratégia do Governo Federal de descentralizar o fomento econômico.

“O Paraná é uma das maiores portas de entrada de visitantes internacionais do Brasil, e a busca por crédito mostra que os empresários locais estão confiantes, investindo na modernização de seus negócios e na ampliação de serviços para atender à crescente demanda. Mais de R$ 62 milhões contratados neste ano no estado foram destinados a micro e pequenas empresas”, aponta Feliciano.

Para além de Foz e Curitiba: interiorização e investimentos públicos

Além dos polos consolidados de atração turística, como as Cataratas do Iguaçu e a capital Curitiba, o fluxo de visitantes tem se espalhado pelo interior.

De acordo com o ministro, a rota de negócios e feiras agropecuárias em cidades como Cascavel, Londrina e Maringá, somada ao turismo de natureza no Litoral e na Ilha do Mel e ao passeio ferroviário pela Serra do Mar até Morretes, compõem um ecossistema que ganha visibilidade no exterior por meio do Plano Brasis (Plano Internacional de Marketing Turístico).

+ Leia mais Foz do Iguaçu além das Cataratas: 5 passeios aproveitar a cidade

Para garantir suporte à infraestrutura dos municípios, o Ministério do Turismo mantém 120 contratos de repasse de obras públicas vigentes no Paraná, totalizando R$ 163,5 milhões em aportes federais.

Segundo o Ministério do Turismo, um dos principais projetos em andamento no estado é a construção do Centro de Eventos Oscar Niemeyer, em Maringá, com aporte de R$ 43 milhões do governo federal. Desde 2023, o estado já teve 85 obras turísticas concluídas, abrangendo pavimentação de acessos, reformas de orlas e readequação de espaços culturais e de eventos.

Como solicitar o crédito do Fungetur no Paraná

Uma das principais frentes do programa é facilitar o acesso ao capital de giro e ao investimento produtivo, abrangendo desde grandes hotéis e restaurantes até pequenos empreendedores e Microempreendedores Individuais (MEIs).

Quem pode solicitar?

Podem acessar as linhas do Fungetur os prestadores de serviços turísticos devidamente cadastrados no sistema federal, incluindo:

Meios de hospedagem (pousadas, hotéis, hostels)

Restaurantes, bares, lanchonetes e similares

Agências de viagens e transportadoras turísticas

Organizadores de eventos e guias de turismo

O passo a passo para o empresário

Cadastur Ativo: O requisito obrigatório é ter inscrição ativa no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos. O procedimento é online, rápido e gratuito no site (cadastur.turismo.gov.br). Procura ao Agente Financista: Com o Cadastur regularizado, o empresário deve procurar uma das instituições credenciadas no Paraná. Análise do Projeto: O banco credenciado analisa a proposta de crédito e a capacidade financeira do empreendimento antes de liberar os recursos.

Regra especial para MEIs

A partir deste ano, Microempreendedores Individuais (MEIs) cadastrados no Cadastur e inscritos no CadÚnico contam com um formato facilitado:

Limite de crédito: Até R$ 21 mil para reformas, pequenas obras ou aquisição de equipamentos.

Até R$ 21 mil para reformas, pequenas obras ou aquisição de equipamentos. Sem exigência de garantias reais: O financiamento conta com a cobertura do Fundo de Garantia de Operações (FGO), dispensando a apresentação de bens em garantia.

O financiamento conta com a cobertura do Fundo de Garantia de Operações (FGO), dispensando a apresentação de bens em garantia. Apoio técnico: O Sebrae oferece orientação gratuita para ajudar o microempreendedor a estruturar a proposta.

Condições e prazos do financiamento

Taxas de juros: Limitadas a até 5% ao ano + variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

Limitadas a até 5% ao ano + variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). Prazo de carência: Até 5 anos (60 meses) para iniciar o pagamento.

Até 5 anos (60 meses) para iniciar o pagamento. Prazo de quitação: De 120 a 240 meses (10 a 20 anos), dependendo do tipo da operação (capital de giro, obras ou aquisição de bens).

5. Onde pedir o empréstimo no Paraná?

A rede de agentes credenciados no estado inclui:

Fomento Paraná

BRDE (Banco Regional do Extremo Sul)

(Banco Regional do Extremo Sul) Cresol Baser , Sicoob e Sicredi

, e Caixa Econômica Federal

Banco Moneo