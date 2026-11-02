Paraná vive boom no turismo e crédito Fungetur salta 350%; saiba quem tem direito

O setor de turismo no Paraná vive um bom momento de aceleração em 2026. Impulsionado pelo recorde na chegada de turistas internacionais, que somaram 664,6 mil visitantes entre janeiro e agosto, e pela maior movimentação da história nos aeroportos do estado (quase 7 milhões de passageiros no mesmo período), o empresário passou a investir pesado na expansão e modernização de suas estruturas.
O reflexo direto dessa confiança aparece nos números do Fundo Geral de Turismo (Fungetur). De janeiro a setembro deste ano, foram firmados 254 contratos de financiamento no Paraná, movimentando R$ 80,9 milhões em crédito. O volume representa um salto expressivo na comparação com o mesmo período de 2025, quando haviam sido registrados 90 contratos e R$ 17,9 milhões aplicados.
Em entrevista à Tribuna do Paraná, o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, destacou que o avanço demonstra a maturidade do mercado paranaense e a estratégia do Governo Federal de descentralizar o fomento econômico.
“O Paraná é uma das maiores portas de entrada de visitantes internacionais do Brasil, e a busca por crédito mostra que os empresários locais estão confiantes, investindo na modernização de seus negócios e na ampliação de serviços para atender à crescente demanda. Mais de R$ 62 milhões contratados neste ano no estado foram destinados a micro e pequenas empresas”, aponta Feliciano.
Para além de Foz e Curitiba: interiorização e investimentos públicos
Além dos polos consolidados de atração turística, como as Cataratas do Iguaçu e a capital Curitiba, o fluxo de visitantes tem se espalhado pelo interior.
De acordo com o ministro, a rota de negócios e feiras agropecuárias em cidades como Cascavel, Londrina e Maringá, somada ao turismo de natureza no Litoral e na Ilha do Mel e ao passeio ferroviário pela Serra do Mar até Morretes, compõem um ecossistema que ganha visibilidade no exterior por meio do Plano Brasis (Plano Internacional de Marketing Turístico).
Para garantir suporte à infraestrutura dos municípios, o Ministério do Turismo mantém 120 contratos de repasse de obras públicas vigentes no Paraná, totalizando R$ 163,5 milhões em aportes federais.
Segundo o Ministério do Turismo, um dos principais projetos em andamento no estado é a construção do Centro de Eventos Oscar Niemeyer, em Maringá, com aporte de R$ 43 milhões do governo federal. Desde 2023, o estado já teve 85 obras turísticas concluídas, abrangendo pavimentação de acessos, reformas de orlas e readequação de espaços culturais e de eventos.
Como solicitar o crédito do Fungetur no Paraná
Uma das principais frentes do programa é facilitar o acesso ao capital de giro e ao investimento produtivo, abrangendo desde grandes hotéis e restaurantes até pequenos empreendedores e Microempreendedores Individuais (MEIs).
Quem pode solicitar?
Podem acessar as linhas do Fungetur os prestadores de serviços turísticos devidamente cadastrados no sistema federal, incluindo:
- Meios de hospedagem (pousadas, hotéis, hostels)
- Restaurantes, bares, lanchonetes e similares
- Agências de viagens e transportadoras turísticas
- Organizadores de eventos e guias de turismo
O passo a passo para o empresário
- Cadastur Ativo: O requisito obrigatório é ter inscrição ativa no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos. O procedimento é online, rápido e gratuito no site (cadastur.turismo.gov.br).
- Procura ao Agente Financista: Com o Cadastur regularizado, o empresário deve procurar uma das instituições credenciadas no Paraná.
- Análise do Projeto: O banco credenciado analisa a proposta de crédito e a capacidade financeira do empreendimento antes de liberar os recursos.
Regra especial para MEIs
A partir deste ano, Microempreendedores Individuais (MEIs) cadastrados no Cadastur e inscritos no CadÚnico contam com um formato facilitado:
- Limite de crédito: Até R$ 21 mil para reformas, pequenas obras ou aquisição de equipamentos.
- Sem exigência de garantias reais: O financiamento conta com a cobertura do Fundo de Garantia de Operações (FGO), dispensando a apresentação de bens em garantia.
- Apoio técnico: O Sebrae oferece orientação gratuita para ajudar o microempreendedor a estruturar a proposta.
Condições e prazos do financiamento
- Taxas de juros: Limitadas a até 5% ao ano + variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).
- Prazo de carência: Até 5 anos (60 meses) para iniciar o pagamento.
- Prazo de quitação: De 120 a 240 meses (10 a 20 anos), dependendo do tipo da operação (capital de giro, obras ou aquisição de bens).
5. Onde pedir o empréstimo no Paraná?
A rede de agentes credenciados no estado inclui:
- Fomento Paraná
- BRDE (Banco Regional do Extremo Sul)
- Cresol Baser, Sicoob e Sicredi
- Caixa Econômica Federal
- Banco Moneo