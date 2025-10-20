Paraná vai ampliar ensino de inglês e robótica nas escolas municipais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O governo do Paraná anunciará, nesta terça-feira (21/10), novos investimentos em educação com o lançamento de dois programas voltados às redes municipais: o Inglês Paraná Kids e o Robótica Paraná Kids. As iniciativas atenderão alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e preveem R$ 70 milhões em recursos destinados a materiais, kits tecnológicos e formação de professores.

O Inglês Paraná Kids oferecerá aulas da língua inglesa aos estudantes do 1º ao 5º ano. Já o Robótica Paraná Kids será voltado aos alunos do 4º e 5º anos, com atividades práticas de lógica, montagem, programação em blocos e prototipagem.

A adesão aos programas anunciados pela gestão Ratinho Junior (PSD) será voluntária aos municípios paranaenses. A proposta inclui formação continuada de professores e apoio técnico, além de materiais didáticos e recursos digitais que poderão ser adaptados à realidade local, por meio de um termo de adesão com a Secretaria de Estado da Educação.

No caso do Inglês Paraná Kids, haverá um período de transição para que as redes municipais possam contratar e capacitar docentes. Já no Robótica Paraná Kids, os professores receberão treinamento para utilizar os kits e softwares educacionais em conjunto com disciplinas de ciências e matemática.

A expectativa é que a oferta de inglês e robótica desde os primeiros anos contribua para reduzir desigualdades na aprendizagem e estimule o interesse dos alunos por áreas ligadas à ciência, à tecnologia e à comunicação. “Educação é uma prioridade. Com esses projetos vamos ampliar o apoio às redes municipais e garantir que milhares de alunos acessem conteúdos qualificados e que estão dando resultados positivos nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio”, afirmou o governador Ratinho Junior.

As novidades na área da educação vêm sendo apresentadas em meio a uma estratégia mais ampla do governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), considerado como uma das opções presidenciáveis para concorrer contra o projeto de reeleição de Lula (PT) em 2026.

