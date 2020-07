O Paraná registrou nas últimas 24 horas um aumento de 1.900 casos de coronavírus e 46 óbitos, segundo boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). No total, são 50.761 ocorrências de covid-19 e 1.273 mortes em decorrência da doença desde o início da pandemia.

Estão internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) SUS, exclusivas para Covid-19, 738 pacientes adultos, o que equivale a 77% da ocupação dos leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) no Paraná. É a maior taxa registrada – a marca negativa anterior era 76%.

Seguem sendo investigados 8.430 casos suspeitos; já foram descartados 137.509. O estado conta com 18.419 pessoas recuperadas. As novas vítimas da doença são 18 mulheres e 28 homens, entre 38 a 99 anos.

Os óbitos ocorreram no período de 3 de julho a 17 de julho. Os pacientes que faleceram residiam em Curitiba (22), Paranaguá (3), Cascavel (3), Rio Negro (2), Foz do Iguaçu (2), Campo Largo (2), Arapongas (2), Colombo, Rolândia, São José dos Pinhais, Quedas do Iguaçu, Peabiru, Jaguapitã, Imbituva, Goioerê, Diamante do Sul e Curiúva. Confira a evolução dos casos de coronavírus no Paraná.

