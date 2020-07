Embora o número de casos de coronavírus no Paraná esteja bem dividido entre homens e mulheres, com leve predominância delas nessa estatística – 48,8% dos infectados são do sexo masculino e 51,2% são do sexo feminino -, o perfil das vítimas fatais no estado é prioritariamente masculino. De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 61,8% das mortes por Covid-19 em solo paranaense ocorre entre os homens.

O perfil das vítimas da doença consta no boletim epidemiológico divulgado pela pasta na quinta-feira (16). O levantamento mostra, por exemplo, que a faixa etária com mais mortes é a que compreende idosos entre 70 e 79 anos. São 323 ocorrências, ou 26,3% do total, somando falecimentos de homens e mulheres desse extrato.

A letalidade da doença entre os idosos fica muito evidente quando se coloca na conta todos os óbitos de pessoas acima de 70 anos – incluindo a faixa de 80 a 105 anos: foram 641, ou, em porcentual, 52,2%. Mais da metade daqueles que não resistiram à Covid-19 no estado. Veja a tabela completa no fim desta reportagem.

O mapeamento de gênero e idade levou em consideração o total de 1.227 mortes até aqui registradas, enquanto os demais quesitos foram apurados conforme o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). “Por isso são dados parciais em relação à planilha de monitoramento”, detalha o boletim. São 685 mortes registradas.

Utilizando esses dados parciais, outro ponto que chama a atenção no perfil das vítimas no Paraná é a divisão por cor. Ao contrário do que apontam levantamentos nacionais, por aqui as mortes se concentram em brancos, 76%, contra 23% de negros – incluindo pretos e pardos, segundo a publicação – e 1% de amarelos.

Reprodução/Sesa



A escolaridade das vítimas também está entre os quesitos mais imprecisos. Foram computados dados de apenas 685 pacientes – dos quais não se sabe a resposta de 109, citados como “ignorados” no boletim epidemiológico. O Ensino Médio, que é o que aparece em maior quantidade, contabiliza 207 pessoas, cerca de 30%.

Escolaridade Vítimas da Covid-19 (%) Ensino Fundamental I 75 (10,9%) Ensino Fundamental II 88 (12,8%) Ignorado 109 (15,9%) Ensino Médio 207 (30,2%) Superior incompleto 143 (20,8%) Superior completo 63 (9,2%)

Faixa etária

Entre homens que foram a óbito por Covid-19 no estado, as faixa etárias que mais acumularam casos, estão os grupos de 50 a 59 anos, com 112 mortes; entre 60 a 69, com 172 registros; 80 a 105 anos, com 185 óbitos; e de 70 a 79, com o maior índice de 205 falecimento. Entre as mulheres, a população mais idosa segue com mais números fatais, mas o grupo mais atingido foi entre os 80 a 105 anos, com 133 mortes. Em segundo lugar está a faixa etária entre 70 a 79 anos, com 122 óbitos e, em terceiro, 60 a 69, que somaram 94 vítimas. A média de idade de todos os óbitos, de ambos os gêneros somados, é de 68,3 anos.

Confira a tabela das vítimas por faixa etária – entre parênteses o porcentual em relação ao total de mortes:

Faixa etária Homens Mulheres Total 80-105 185 (15%) 133 (10,8%) 318 (25,9%) 70-79 201 (16,3%) 122 (9,9%) 323 (26,3%) 60-69 172 (14%) 94 (7,6%) 266 (21,6%) 50-59 112 (9,1%) 67 (5,4%) 179 (14,5%) 40-49 57 (4,6%) 26 (2,1%) 83 (6,7%) 30-39 26 (2,1%) 19 (1,5%) 45 (3,6%) 20-29 2 (0,16%) 6 (0,48%) 8 (0,65%) 10-19 2 (0,16%) 2 (0,16%) 4 (0,32%) 6-9 0 0 0 0-5 1 (0,08%) 0 1 (0,08%)

Os dados completos da Sesa podem ser acessados neste link.