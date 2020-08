O boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde nesta terça-feira (25) informa que, nas últimas 24 horas, foram registradas mais 51 mortes por covid-19. Assim, o Paraná soma 3.024 óbitos pela doença. Foram 1.517 diagnósticos a mais, em relação ao boletim anterior, totalizando 119.240 casos confirmados no estado.

Atualmente, há 1.092 pacientes internados, sendo que 477 estão em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), dos quais 405 são do sistema público e 72 na rede privada. Há outros 1.049 pacientes internados, 521 em leitos UTI, que aguardam resultados de exames.

Os óbitos apontados no boletim ocorreram entre os dias 2 e 25 de agosto. São 17 mulheres e 34 homens com idades que variam de 45 a 101 anos. Os pacientes que faleceram residiam em: Curitiba (12), Campo Mourão (3), Francisco Beltrão (3), Maringá (3), São José dos Pinhais (3), Foz do Iguaçu (2), Guaratuba (2), Londrina (2), Paranaguá (2), Antonina, Araucária, Cianorte, Cornélio Procópio, Dois Vizinhos, Joaquim Távora, Marmeleiro, Moreira Sales, Morretes, Nova Esperança, Pontal do Paraná, Quatro Barras, Rebouças, Ribeirão do Pinhal, Rolândia, Santa Amélia, Siqueira Campos, Ubiratã e Ventania.

