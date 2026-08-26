Paraná terá virada no tempo com calor de verão em pleno inverno

A partir desta quarta-feira (26), as temperaturas começam a subir em todas as regiões do Paraná. A mudança ocorre principalmente devido à atuação de um cavado meteorológico — área alongada de baixa pressão atmosférica — sobre o Sul do Brasil. O sistema favorece a circulação de ar quente e, ao mesmo tempo, contribui para a formação de instabilidades.

Nesta quarta, porém, as chuvas devem ocorrer de forma dispersa e irregular pelo Estado. Segundo a previsão do tempo do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), há possibilidade de pancadas no Norte, incluindo Maringá, Londrina e Jacarezinho, além de áreas do Centro e do Oeste, como Guarapuava e Cascavel.

“No decorrer do dia, as áreas de chuva se distribuem de maneira bastante desorganizada pelo Estado, alternando momentos de melhoria com períodos de maior nebulosidade e novas pancadas de chuva. As temperaturas apresentam elevação gradual durante o dia”, explica a meteorologista Raissa Pimentel, do Simepar.

Apesar da elevação, as temperaturas máximas ainda ficam abaixo dos 25 ºC na maior parte do Paraná. No Noroeste, Guaíra deve registrar a maior temperatura do Estado, com 26 ºC. Em Curitiba, a máxima prevista é de 21 ºC, enquanto União da Vitória, no Sul, pode chegar aos 24 ºC.

Tempo volta a estabilizar no Paraná

Na quinta-feira (27), o tempo deve ficar mais estável em praticamente todo o Paraná. A previsão indica predomínio de sol e temperaturas mais altas em todas as regiões. No Norte, Paranavaí pode chegar aos 29 ºC, após uma manhã com mínima de 16 ºC. Maringá, Apucarana e Londrina também devem registrar máximas entre 26 ºC e 28 ºC.

Em Curitiba, os termômetros devem variar entre 13 ºC e 25 ºC. Na sexta-feira (28), a temperatura sobe ainda mais na Capital, com mínima de 16 ºC e máxima de 28 ºC, marca semelhante à prevista para cidades do Litoral.

No Sul do Estado, municípios próximos à divisa com Santa Catarina também terão o fim de semana mais quente. Francisco Beltrão, União da Vitória e Pato Branco podem se aproximar dos 30 ºC na sexta-feira.

A condição de tempo firme deve continuar até sábado (29) no Norte do Paraná. Nas demais regiões, porém, a formação de um novo sistema de baixa pressão na altura do Paraguai pode aumentar a instabilidade e favorecer a ocorrência de pancadas de chuva e tempestades acompanhadas de trovoadas.