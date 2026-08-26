Trânsito no Paraná: Caminhão com equipamentos de show pega fogo e deixa 38 km de fila na BR-376

As rodovias federais (BRs) e estaduais (PRs) do Paraná registram pontos de atenção nesta quarta-feira (26), com destaque para os reflexos de um incêndio em um veículo na BR-376, além de bloqueios programados para detonação de rochas e obras de infraestrutura.

BR-376 registra fila após incêndio de caminhão

BR-376 (Serra do Mar)

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um semirreboque carregado com placas de LED utilizadas em shows pegou fogo no km 675 da BR-376. Não houve colisão.

A interdição começou às 23h30 de terça-feira (25) e terminou às 4h20 desta quarta-feira (26). Apesar da liberação da pista, a fila ainda registra reflexos da ocorrência e chega ao km 637.

Ao longo do congestionamento, são registrados alguns bolsões de retenção. Segundo a PRF, parte deles ocorre porque caminhoneiros acabam dormindo durante a espera, enquanto outros caminhões são bloqueados por sistemas de rastreamento.

O motorista do veículo incendiado saiu ileso. Um segundo caminhoneiro, que parou para ajudar no combate às chamas com um extintor, inalou fumaça e precisou ser encaminhado para atendimento médico.

Uma pessoa ficou ferida ao inalar fumaça. Foto: Divulgação/PRF

Rodovias estaduais

PR-445 (Norte do Paraná)

O DER/PR programou duas detonações de rochas na PR-445, entre Irerê e Lerroville, na região de Londrina. As operações exigem bloqueios totais da pista nos dois sentidos.

A primeira interdição ocorre entre os quilômetros 31,5 e 34,7, das 8h20 às 9h10.

No período da tarde, o bloqueio será entre os quilômetros 36 e 39,5, das 14h20 às 15h10.

Motoristas que utilizam a rodovia devem programar o deslocamento considerando os horários das interrupções.

PR-407 (Litoral)

A PR-407 exige atenção devido às atividades relacionadas ao projeto de duplicação da rodovia, incluindo reuniões públicas e frentes de licenciamento.

Também estão previstos serviços de manutenção rotineira ao longo da via, que podem provocar alterações pontuais no fluxo.

Rodovias federais

BR-376 (Ponta Grossa)

A pista marginal Norte da BR-376, na altura do km 496, na Avenida Presidente Kennedy, permanece totalmente interditada no sentido Curitiba–Ponta Grossa.

O bloqueio ocorre devido ao posicionamento de guindastes para a execução de obras. Para veículos leves, o desvio indicado é pela Rua Marieta Costa Teixeira.

BR-376 (Serra do Mar)

Após os bloqueios totais realizados na terça-feira (25) para a aferição de radares, o fluxo na BR-376, na Serra do Mar, foi liberado.

Mesmo assim, o trecho apresenta lentidão residual e pontos em meia pista devido a serviços de manutenção realizados pela concessionária.

BR-277 e outros trechos concedidos

A BR-277 e outras rodovias administradas por concessionárias registram frentes de obras e serviços de recomposição do pavimento ao longo do dia.