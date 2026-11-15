Paraná terá calor de até 30°C e risco de temporais nos próximos dias

Depois de um fim de semana com tempo instável, a tendência é que a segunda-feira (16) tenha uma redução gradual das chuvas no Paraná. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as instabilidades devem perder força ao longo do dia, com ocorrência de pancadas mais localizadas, principalmente a partir da tarde. Há possibilidade de chuva acompanhada de trovoadas em diferentes regiões do estado.

As temperaturas seguem elevadas em boa parte do Paraná. Nas regiões Oeste, Noroeste, Norte e Centro-Sul, as máximas devem variar entre 28°C e 30°C, podendo ultrapassar os 30°C no extremo oeste. Já na Região Metropolitana de Curitiba e no Litoral, o tempo fica mais ameno, com temperaturas entre 23°C e 25°C.

Até o anoitecer de segunda-feira, as áreas de instabilidade tendem a perder força e se dissipar, favorecendo a melhora das condições do tempo em todo o estado. A previsão, portanto, é de chuva mais concentrada durante a tarde, seguida de uma noite com menor possibilidade de precipitações.

Na terça-feira (17), o cenário muda principalmente na faixa oeste do Paraná, onde há previsão de tempestades. Nas demais regiões, o sol deve aparecer entre nuvens, com baixa possibilidade de temporais. Mesmo com a diferença nas condições do tempo, o calor continua, e as temperaturas devem ficar próximas dos 30°C em todo o estado.

Para quarta (18) e quinta-feira (19), a previsão do Simepar também indica temperaturas elevadas e possibilidade de chuva em diferentes regiões. A combinação de calor e umidade deve favorecer a formação de pancadas, mantendo o tempo instável ao longo da semana.