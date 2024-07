Paraná tem risco elevado de incêndios florestais nas próximas 24 horas

Todo o Paraná possui risco elevado de incêndios florestais nas próximas 24 horas. Isso é o que alerta e mostra um mapa divulgado nesta quarta-feira (24) pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) e válido até às 14 horas de quinta-feira (25).

Na imagem é possível verificar que a parte norte do Paraná, em cidades como Londrina, Maringá e Umuarama, está representada pela cor vermelha, significando intensidade muito alta de incêndios florestais nessa região.

No recorte centro e sul do estado, em cidades como Curitiba, Ponta Grossa e Pato Branco, a situação não é muito diferente. Representadas pela cor laranja, as regiões possuem risco alto de incêndios.

Imagem: Simepar.

Conforme explica o meteorologista do Simepar, Samuel Braun a umidade baixa e o tempo seco aumentam o risco de incêndios florestais. “Essa sequência de dias de tempo mais seco, sem chuva e com umidade baixa aumenta também a possibilidade, o risco, de incêndios florestais. Isso inclusive deve, ao longo dos próximos dias, piorar essa situação até em função dessa condição de tempo seco que persiste pelo menos até a próxima sexta-feira”, diz.

De acordo com Braun, o tempo segue estável, seco, quente e com poucas nuvens até sexta-feira. Já no sábado (27) a previsão indica possibilidade de chuva em algumas regiões, deixando o tempo mais instável.

Corpo de Bombeiros alerta ocorrência de incêndios florestais no Paraná

A incidência dos incêndios florestais no Paraná é uma preocupação apontada recentemente pelo Corpo de Bombeiros. Um relatório dos seis primeiros meses de 2024 mostra que o estado registrou 5.904 incêndio em vegetação. Em 2023, foram 2.673, ou seja, uma disparada de 133%.

Além dessa situação, outro fator preocupante é que, geralmente, os meses entre julho e setembro são os períodos em que mais ocorrem incêndios florestais.

Em 2024 há ainda um fator extra: o La Niña, fenômeno que deixa o clima mais seco, propiciando o aparecimento de focos de calor e, consequentemente, incêndios. As últimas projeções indicam que ele ocorrerá, desta vez, nos meses de agosto, setembro e outubro.

Bom demais! Restaurante tradicional de Curitiba tem cardápio recheado por apenas… Charmoso! Bosque secreto em bairro de Curitiba é um Oasis! Vem saber onde fica! “Olha nossa rua” Alô, Greca!! Vai resolver ou não?? Moradores na bronca com B.O. em bairro nobre!