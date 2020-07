O coronavírus segue avançando no Paraná. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), nesta terça-feira (21) o total de casos registrados na pandemia alcançou 56.905. Já as mortes no estado chegaram a 1.396. Houve um aumento de 1.608 ocorrências da doença e de 58 óbitos em relação ao dia anterior. É a maior alta de falecimentos em um período de 24 horas.

LEIA AINDA – Curitiba confirma mais 467 casos de coronavírus, em dia de novo decreto e liberação de atividades

Estão nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) 757 pacientes adultos, o que equivale a 76% da ocupação de leitos exclusivos de coronavírus pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Seguem sendo investigados 7.697 pacientes, enquanto já foram descartados 153.738 exames. O Paraná considera 20.564 pacientes recuperados da Covid-19.

LEIA MAIS – “Curitiba no pico da covid-19”, diz secretária com novo decreto que visa o equilíbrio

Os novos óbitos são de 19 mulheres e 39 homens, com idades que variam de 35 a 87 anos. Eles faleceram entre 6 a 21 de julho e residiam em Curitiba (25), Paranaguá (4), Piraquara (3), Colombo (3), Arapongas (2), Alto Pirquiri, Araucária, Campina Grande do Sul, Foz do Iguaçu, Foz do Jordão, Guarapuava, Guaraqueçaba, Guaratuba, Itaperuçu, Jandaia do Sul, Lapa, Manoel Ribas, Mariluz, Maringá, Ouro Verde do Oeste, Palotina, Rio Negro, Terra Boa, Terra Rica e Umuarama. Confira a evolução dos casos de coronavírus no estado.