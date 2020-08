O Paraná registrou neste domingo (2), de acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 30 novas mortes e mais 1.654 casos de infecção pelo novo coronavírus, contabilizando 78.751 infectados e 1.983 óbitos por covid-19, ao longo desta pandemia. Mas, felizmente, 40.326 paranaenses e moradores do Estado já venceram a doença e estão recuperados. E outras 11.086 pessoas ainda aguardam o resultado dos exames.

O boletim ainda aponta que 1.256 pessoas com covid-19 estão internadas em hospitais públicos e particulares de diferentes cidades do Paraná. Segundo a Sesa, 967 pacientes que testaram positivo para coronavírus estão em leitos do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo 406 em UTI e 561 em enfermaria. Outros 289 ocupam leitos em hospitais da rede privada, com 110 em UTI e 179 em enfermaria.

E ainda há outras 913 pessoas internadas em leitos das redes pública e particular, com sintomas suspeitos de infecção pelo coronavírus: 465 pacientes estão em leitos UTI e 448 em enfermaria.

Novas mortes

Todas as 30 pessoas que tiveram suas mortes divulgadas neste domingo pela Sesa, estavam internadas. Conforme a pasta, as novas vítimas da covid-19 são 11 mulheres e 19 homens, com idades entre 31 a 92 anos e que faleceram entre os dias 30 de julho a 2 de agosto

Os pacientes que vieram a óbito eram de moradores das seguintes cidades do Paraná: Curitiba (18), São José dos Pinhais (2), Pinhais (2) e um caso em cada um dos municípios de Campo Magro, Colombo, Formosa do Oeste, Mercedes, Piraquara, Ponta Grossa, Telêmaco Borba e Tibagi.