Curitiba perdeu mais 16 de seus habitantes para o novo coronavírus e confirmou que mais 418 pessoas estão infectadas. Conforme o novo boletim epidemiológico, divulgado neste domingo (2), agora já são 20.363 casos confirmados de covid-19 e 579 óbitos oficiais na capital, desde o começo da pandemia, em 11 de março. Entre as pessoas que testaram positivo, 5.556 seguem em fase ativa da doença, sendo sendo capazes de transmitir o vírus SARS-CoV-2.

Das novas vítimas fatais, oito eram homens e oito mulheres, com idades que variavam entre 53 e 85 anos. Deste grupo, 14 morreram nas últimas 48 horas e os outros dois falecimentos, que estavam em investigação, ocorreram nas últimas quarta (29) e quinta-feira (30). Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), todos os pacientes estavam internados em hospitais da cidade e outras 10 mortes seguem em investigação em Curitiba.

Ainda de acordo com a atualização do informe, 14.228 pacientes estão recuperados, já sem sintomas e liberados do isolamento social de 14 dias. Na capital paranaense, 646 pessoas são monitoradas pelas autoridades de saúde e aguardam o resultado dos exames.

Nos hospitais

Em Curitiba, há hoje 577 pacientes diagnosticados com covid-19 internados em hospitais públicos e particulares. Entre eles, 238 estão em estado mais grave, ocupando leitos de unidades de terapia intensiva (UTI).

Já nos 345 leitos de UTI exclusivos para covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS), a taxa de ocupação é de 85% neste domingo. Estes leitos recebem pessoas infectadas com o coronavírus ou com sintomas de síndrome respiratória aguda grave (SRAG).

Coronavírus no Brasil