Paraná tem alerta laranja para granizo e chuvas fortes neste fim de semana

As tempestades que causaram estragos e isolaram cidades da Região Metropolitana de Curitiba durante o último fim de semana devem voltar ao Paraná neste sábado (19), especialmente em pontos do Oeste, Centro e Norte do Estado. Cidades como em Abatiá. Adrianópolis, Agudos do Sul e Almirante Tamandaré estão na rota dos ventos e granizos, que podem derrubar árvores e causar mais alagamentos.

A chuva forte, no entanto, ocorre em curto espaço de tempo, mas com alta incidência de raios e rajadas de vento. A previsão é do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) e do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) e o clima instável se deve a um sistema de baixa pressão entre os países vizinhos e a região sul do Brasil.

“No leste do Paraná espera-se apenas ocorrência de chuva, persistente e efetiva a partir da noite”, explica a meteorologista do Simepar Júlia Munhoz.

Na madrugada deste sábado (19) e durante a manhã de domingo (20), fortes tempestades ainda devem ocorrer nas áreas centrais e no Norte do Paraná. A partir da tarde de amanhã, elas se deslocam para Leste e, gradualmente, cessam nas porções Oeste. Os acumulados de chuva podem se aproximar dos 100 milímetros na faixa Sul e Campos Gerais.

As temperaturas devem superar os 20 °C em todo o Estado, com maiores registros no Noroeste, Oeste e Sudoeste, onde os termômetros podem ultrapassar ligeiramente os 30 °C. Já no Leste, Campos Gerais, Sudeste e Centro-Sul os valores permanecem menores.