Feira de móveis e decoração perto de Curitiba terá até 70% de desconto

Em sua segunda edição, a Feira Casa Design 2026 reúne 50 expositores do setor de móveis e decorações em Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba, entre os dias 24 e 27 de setembro. São esperados 10 mil visitantes nos quatro dias do evento, que promete descontos de até 70% e tem entrada gratuita.

A intenção é movimentar R$ 5 milhões em negócios durante a feira, num setor de móveis e colchões que faturou R$ 92,1 bilhões em 2025, com 22.843 empresas ativas, produção de 434,7 milhões de peças e 287,2 mil empregos, segundo a Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (ABIMÓVEL).

No Paraná, a cadeia industrial de madeira e móveis reúne 5.529 empresas e 77.382 trabalhadores, segundo a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep). A atividade está distribuída por diferentes regiões, com destaque para o norte do estado e para Arapongas, reconhecida como um dos principais polos produtores de móveis do Brasil.

Serviço

Feira Casa Design 2026 — Feira de Móveis e Decoração



Data: 24 a 27 de setembro de 2026

Local: City Center Outlet Premium

Endereço: Rua João Bertoja, 1995 — Itaqui de Cima, Campo Largo/PR

Horários: quinta e sexta-feira, das 14h às 22h; sábado e domingo, das 11h às 22h

Entrada e estacionamento: gratuitos

