Paraná tem alerta de tempestades com ventos de até 100 km/h neste sábado

Todas as regiões do Paraná estão sob alerta de tempestades neste sábado (10), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso de maior perigo, classificado na cor laranja, abrange toda a faixa Oeste do estado e prevê chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo.

Nessas áreas, o volume de chuva pode chegar a 100 milímetros por dia, com ventos entre 60 km/h e 100 km/h. Há risco de corte no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. Já no Centro e no Leste do Paraná, os acumulados podem alcançar 50 milímetros por dia.

A instabilidade é provocada por áreas de chuva que avançam do Paraguai e do sul de Mato Grosso do Sul em direção ao Paraná. O sistema favorece pancadas de chuva acompanhadas de raios, além da possibilidade de temporais isolados em diferentes regiões do estado.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a maior probabilidade de tempestades está nas cidades que registrarem maior aquecimento ao longo do dia. No Oeste, por exemplo, Guaíra pode chegar aos 28 °C, condição que favorece a formação de áreas de instabilidade.

A nebulosidade deve variar ao longo do dia, com períodos de céu encoberto intercalados com momentos de sol. Mesmo onde houver aberturas de tempo, há possibilidade de ocorrência de raios em todas as regiões paranaenses.