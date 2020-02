Em época de alerta e precauções contra o coronavírus no Brasil, o Paraná registrou 8.213 novos casos de dengue em apenas uma semana, de acordo com dados divulgados e atualizados na tarde desta quinta-feira (27) pela Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa). Agora, o número total é de 34.905 casos confirmados no estado.

De acordo com a Sesa, o Paraná tem atualmente 95.927 notificações para a dengue, registradas em 329 municípios. No entanto, não houve novas mortes, segundo o último boletim.

O estado conta hoje com 92 cidades em situação de epidemia e 46 em alerta. O boletim confirma, ainda, que 74 municípios apresentam casos de dengue com sinais de alarme e 26 apresentam casos de dengue grave.

Para combater a doença, a recomendação da secretaria é focar na eliminação dos criadouros do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da doença. “90% dos criadouros estão nos domicílios, em recipientes que acumulam água parada”, diz a pasta, em nota.