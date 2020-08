Quase metade dos pacientes internados no Paraná com diagnóstico confirmado de covid-19 está em leitos de UTI, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), que registrou neste sábado (1.º) 54 mortes e 1.799 novos casos da doença. Agora, o estado soma 77.098 casos positivos de covid-19 e 1.953 vítimas do coronavírus.

Dos atuais 1.273 internados com diagnóstico confirmado em todo o Paraná neste sábado, 526 pacientes estão em UTI. Ou seja, 41,3% dos internados precisam de cuidados em unidades de terapia intensiva. O número de pacientes diagnosticados em leitos de enfermaria ou quartos particulares é de 747.

Outros 910 pacientes internados no Paraná aguardam o resultado de exame de covid-19 neste sábado. Até o teste sair, todos são também considerados suspeitos de coronavírus. Neste caso, praticamente metade dos pacientes está na UTI. São 454 pacientes em unidade de terapia intensiva e 456 em enfermaria.

As 54 vítimas fatais do coronavírus neste sábado no Paraná eram 17 mulheres e 38 homens entre 40 e 92 anos. As mortes ocorreram entre 16 de julho e este sábado, sendo 22 óbitos em Curitiba, quatro em São José dos Pinhais, quatro em Londrina, três em Pinhais e dois casos nos municípios de Arapongas, Campo Largo, Cascavel, Foz do Iguaçu e Maringá e um caso em cada um dos seguintes municípios: Castro, Cerro Azul, Colombo, Fazendo Rio Grande, Formosa do Oeste, Medianeira, Pato Branco, Rio Negro, São Miguel do Iguaçu, Tibagi e Toledo.

Sexta-feira (31), o Paraná registrou o recorde de novos casos desde o início da pandemia em maarço: com 2.605 pacientes infectados. O mês de julho sozinho concentrou 66% das infecções e 60% das mortes por covid-19 em toda a pandemia, com 50.152 casos e 1.152 pessoas que perderam a vida.