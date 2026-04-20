Paraná tem 15% de rodovias “ótimas” e aparece entre os melhores do Brasil

Mais de 1.000 quilômetros de rodovias no Paraná foram classificados como “ótimos” pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) na Pesquisa de Rodovias 2025. No ranking nacional de maior extensão nesse nível de qualidade, o estado fica atrás apenas de São Paulo. Ao todo, a quilometragem no Paraná representa 9% das melhores condições de rodovias no país.

O levantamento, divulgado em dezembro de 2025, avaliou 6.601 quilômetros de estradas paranaenses, entre trechos estaduais e federais. Desse total, 1.033 km (15,6%) receberam classificação “ótima”. Outros 2.180 km (33%) foram considerados “bons”, enquanto 2.799 km (42,5%) ficaram na categoria “regular”. Apenas 39 km são considerados como “péssimos”.

Na região Sul, o Paraná concentra 58,03% de toda a malha rodoviária classificada como “ótima” entre os três estados. Além disso, o desempenho mostra evolução nos últimos anos.

Em 2018, o estado somava 2.749 km de rodovias avaliadas como “ótimas” ou “boas”. Enquanto, em 2025, esse número subiu para 3.213 km, quase metade de toda a extensão analisada, indicando avanço na qualidade do pavimento, da sinalização e da geometria das vias.

Além disso, comparado a outros estados, o crescimento no Paraná foi mais expressivo. No mesmo período, a extensão de rodovias bem avaliadas aumentou 8,7% em São Paulo e 0,8% no Rio de Janeiro. Já Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Espírito Santo registraram queda nesse indicador.

Quais são as melhores rodovias do Paraná?

Entre os trechos mais bem avaliados do país está a BR-163, no segmento entre Cascavel e Realeza, com 72 quilômetros classificados como “ótimos”. Na categoria “boa”, um dos destaques é a PR-445, que liga Londrina a Mauá da Serra.

Ambos os trechos fazem parte do pacote de concessões rodoviárias do estado, cujo último leilão aconteceu em 2025 na B3. Ao todo, o programa contempla cerca de 3,3 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais, com previsão de investimentos de aproximadamente R$ 7 bilhões por ano.

Segundo o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti, os resultados refletem uma série de intervenções recentes. “Estamos realizando grandes investimentos nas rodovias do Paraná, que vão desde a pavimentação daquelas em leito natural até a ampliação de capacidade, com duplicações e terceiras faixas, além da adoção de tecnologias mais modernas”, afirmou.

Fonte: AEN.