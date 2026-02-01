Paraná sob alerta: tempestades e chuvas intensas podem marcar o início da semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná amanhece nesta segunda-feira (02/02) sob dois alertas meteorológicos que devem trazer instabilidade para diferentes regiões do estado. As áreas próximas às fronteiras com São Paulo e Mato Grosso do Sul estão sob aviso laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), sinalizando perigo de tempestades.

Nestas regiões, a previsão indica precipitações entre 30 e 60 milímetros (mm) por hora, podendo acumular até 100 mm ao longo do dia. Os moradores devem ficar atentos para a possibilidade de ventos intensos, que podem atingir 100 km/h, além da ocorrência de granizo. Há risco de corte no fornecimento de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos. Este alerta permanecerá ativo até às 10 horas de terça-feira (03/02).

Já o segundo aviso, de cor amarela, é voltado para Curitiba e região metropolitana, assim como para as regiões Centro Ocidental, Noroeste, Oeste, Sudeste, Norte Central, Centro Oriental, Centro-Sul e Norte Pioneiro. Este alerta indica perigo potencial de chuvas intensas, com volumes entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm ao longo do dia.

Embora menos severo que o primeiro aviso, o alerta amarelo também prevê ventos de até 60 km/h. Neste caso, o risco de corte de energia, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas é considerado baixo.