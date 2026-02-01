Curitiba tem ventos fortes neste domingo; rajadas chegam a 77 km/h no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Depois de um dia de calor e máxima de 29,6ºC, fortes ventos foram registrados em alguns bairros de Curitiba neste domingo (01/02). De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a estação no Portão registrou 71,3 km/h às 19 horas.

A estação meteorológica do Simepar no Jardim das Américas apontou rajada de 54 km/h às 19h15. Já as estações da prefeitura tiveram os seguintes números:

Boa Vista: 54,7km/h às 19h20

Boqueirão: 54,4km/h às 12h40

Santa Felicidade: 54,4km/h às 14h10

Além da ventania, a chuva caiu com mais intensidade em algumas regiões da capital paranaense. No início da noite deste domingo, a estação que fica na Cidade Industrial de Curitiba teve acumulado de 10,8 milímetros (mm) em apenas 10 minutos, informou o Simepar.

Ventos fortes no Paraná

Neste domingo, a rajada de vento mais forte aconteceu em Loanda, às 14h15, quando a estação apontou 77 km/h. Em seguida na lista aparece Cidade Gaúcha, com 74,9 km/h por volta das 16 horas.

Confira o restante dos números divulgados pelo Simepar:

Guaíra: 63km/h às 15h30

Maringá: 68km/h às 14h15

Marumbi Pico: 52,9km/h às 15h15

Santo Antônio da Platina: 54,4km/h às 14h30

Diamante do Norte (INMET): 50,8km/h por volta das 17h

Marechal Cândido Rondon (INMET): 61,9km/h por volta das 16h