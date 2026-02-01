Trecho da Av. Sete de Setembro terá bloqueio para obras de drenagem

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir de segunda-feira (2/2), a pista lenta da Avenida Sete de Setembro será totalmente bloqueada entre as ruas Lourenço Pinto e Marechal Floriano Peixoto, no sentido Praça do Japão, para serviços de drenagem. O bloqueio ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, com previsão de término em 7 de fevereiro, podendo ser alterado conforme condições climáticas.

As obras visam melhorar o escoamento da água da chuva, com a instalação de novos tubos subterrâneos de 40 cm de diâmetro em 65 metros de extensão. O objetivo é reformar o sistema de drenagem local, prevenir alagamentos e aumentar a durabilidade do pavimento.

Motoristas devem buscar rotas alternativas durante o período. Uma opção de desvio é entrar à direita na Rua Barão do Rio Branco, depois à esquerda na Avenida Visconde de Guarapuava, em seguida à esquerda na Rua Desembargador Westphalen para retornar à Avenida Sete de Setembro.

Os serviços fazem parte das obras do Ligeirão Leste/Oeste (BRT), que inclui a requalificação das avenidas Sete de Setembro e Presidente Affonso Camargo em um trecho de 1.577 metros. O projeto, iniciado em setembro, tem valor contratual de R$ 43,6 milhões e prazo de execução de 15 meses.

O BRT Leste/Oeste integra o Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba, com financiamento internacional do New Development Bank (NDB) e contrapartida municipal. O projeto prevê a requalificação de 20 km de infraestrutura para ônibus, reforma de 34 estações-tubo e cinco terminais, preparando a cidade para receber ônibus elétricos em seus principais corredores de transporte.