Matinhos vai ganhar nova escola de surfe com sede de 400 m²

Matinhos, no Litoral do Paraná, está mais perto de ganhar uma escola de surfe. Neste domingo (1º/01) foi lançada a pedra fundamental que marca o início das obras da sede do Projeto Surf Escola – Ondas do Saber. A estrutura será erguida na Praça da Seringueira.

A nova sede terá aproximadamente 400 metros quadrados e nasce com a missão de se tornar referência para a prática do surfe no Paraná. O local oferecerá condições adequadas de ensino e treinamento, com acompanhamento profissional, integrando esporte, educação, convivência e formação cidadã. Mais de 600 crianças do Litoral devem ser beneficiadas pelo projeto.

“O surfe hoje é um esporte olímpico, cada vez mais profissional, e existe uma nova geração que sonha em se tornar atleta e disputar competições nacionais e internacionais, inclusive as Olimpíadas. Matinhos é um celeiro de grandes nomes do surfe brasileiro, e poder tirar esse projeto do papel, junto com a Prefeitura, a Secretaria do Esporte e a comunidade, é motivo de muito orgulho para o Governo do Estado”, destacou o governador Ratinho Junior.

Foto: Igor Jacinto/Vice Governadoria

Quando a nova escola de surfe de Matinhos deve ficar pronta

O investimento de R$ 2,4 milhões do Governo do Paraná viabilizou a obra, que será executada pela empresa Accor, vencedora do processo licitatório. A expectativa é que a escola seja entregue para a próxima temporada de verão.

Matinhos é um bom lugar para a prática de surfistas. As ondulações que chegam à região vêm predominantemente do Sul, o que, aliado ao posicionamento geográfico da costa e à formação rochosa próxima à praia, cria condições ideais para a formação de ondas longas e consistentes.

A configuração em formato de baía faz com que as ondas “quebrem para a direita”, desenhando um trajeto contínuo e técnico que atrai surfistas.