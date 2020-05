O Paraná teve mais uma morte e 46 novos casos de infecção por coronavírus nas últimas 24, de acordo com boletim deste sábado (2). Com isso, o estado se aproxima de 100 óbitos, totalizando 90 mortes de covid-19 desde o início da pandemia. Já os casos confirmados em todo estado chegam agora a 1.492.

Os casos confirmados neste sábado são puxados por Curitiba, com 13 novos casos. Na sequência, vem as seguintes cidades: Alvorada do Sul (1), Apucarana (1), Campo Mourão (1), Francisco Beltrão (4), Guaíra (1), Guarapuava (4), Ibiporã (1), Itaperuçu (2), Loanda (2), Londrina (1), Marilena (2), Maringá (1), Paranavaí (3), Ponta Grossa (2), Santo Antônio do Caiuá (2), São João do Caiuá (1), São José dos Pinhais (2), Tamboara (1) e Umuarama (1). Já o paciente que morreu foi um idoso de 73 de Ribeirão do Pinhal que não resistiu à infecção sexta-feira.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), 133 cidades do estado já tiveram pessoas infectadas, de acordo com o boleti epidemiológico deste sábado. Ou seja, 33,3% dos munícipios paranaense já foram atingidos pelo coronavírus.

Os pacientes recuperados da covid-19 não apresentou evolução neste sábado. São 987 pessoas já curadas em todo o Paraná.

Reavaliação

Já os casos suspeitos estão suspeita de contaminação sob reavaliação por parte da Sesa e não foram divulgados neste sábado. De acordo com a secretaria, os números de testes realizados e em investigação foram retirados do informe por instabilidade entre o sistema que gerencia os dados laboratoriais e a ferramenta que atualiza os dados da Sesa.

A Secretaria tomou as devidas medidas para ajustar os sistemas e a compilação de dados para que problemas como estes não ocorram novamente.

Dessa forma, o número de testes realizados pelo método RT-PCR do Laboratório Central do Estado, do Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP) e de laboratórios que realizaram o cadastro de amostras no Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) passa a ser novamente comunicado via informe.

