A primeira morte do Litoral do Paraná em decorrência da Covid-19 foi confirmada nesta quarta-feira (08) em Paranaguá. A vítima é um empresário de 63, proprietário de uma lanchonete na cidade. Ele estava internado na UTI desde o último domingo (05). O homem havia procurado o hospital na semana passada, após apresentar os primeiros sintomas, depois de voltar de um cruzeiro marítimo. A informação divulgada pela Prefeitura de Paranaguá foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), que divulgou novo boletim sobre casos de novo coronavírus na tarde desta quarta-feira. Além deste, mais um óbito de um homem de 56 anos foi registrado em Campo Mourão.

Agora, de acordo com os novos dados, o Paraná contabiliza 550 pacientes infectados com coronavírus e 17 mortes. No total, segundo o boletim, o estado registrou duas mortes nas últimas 24 horas, 39 casos foram confirmados, 5.303 descartados e 333 seguem em investigação. A boa noticia é que 106 pessoas já se recuperaram da doença.

Novos casos

A Sesa confirmou nesta quarta-feira 39 novos casos nos municípios de: Cascavel (1), Curitiba (12), Toledo (1), Londrina (5), Cambe (1), Arapongas (1), Araruna (1), Rio Negro (1), Mandirituba (1), Quatro Barras (1), Rio Branco do Sul (1), Campo Largo (1), Piraquara (1), Fazenda Rio Grande (2), Ivaiporã (1), São João do Ivaí (1), Paranaguá (1), Bandeirantes (1), Maringá (2).

Além destes, há pacientes que residem fora do Estado, que foram diagnosticados e atendidos no estado. São de Mafra (1), Santa Catarina; Barra do Turvo (1) e Campinas (1), os dois últimos do estado de São Paulo.

Nos hospitais

Atualmente há 100 pacientes internados no Paraná, 59 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e 41 em leitos clínicos. Até agora, 106 pessoas já foram liberadas do tratamento, no Paraná. Esses dados não incluem ainda os números de Curitiba.

Casos no Brasil