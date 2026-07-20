Paraná é o quinto maior colégio eleitoral do Brasil pela 1ª vez; veja o perfil dos eleitores

Nas eleições de outubro deste ano, o Paraná registra um marco inédito: com 8.609.026 eleitores, o estado assumiu, pela primeira vez, o posto de 5º maior colégio eleitoral do país.

Os paranaenses ultrapassaram o Rio Grande do Sul (que conta com 8,52 milhões de votantes) e agora ficam atrás apenas de São Paulo (34,1 milhões), Minas Gerais (16,3 milhões), Rio de Janeiro (12,8 milhões) e Bahia (11,3 milhões).

Conforme dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta segunda-feira (20), Curitiba lidera o ranking estadual, concentrando 1.410.995 eleitores. No interior e na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), as maiores fatias do eleitorado estão em:

Londrina: 393.986

393.986 Maringá: 301.817

301.817 Ponta Grossa: 258.079

258.079 Cascavel: 239.319

239.319 São José dos Pinhais: 227.068

227.068 Foz do Iguaçu: 206.944

Na outra ponta da tabela, os menores colégios eleitorais do Paraná estão situados em municípios de pequeno porte: Jardim Olinda lidera a lista com apenas 1.363 eleitores, seguido por Nova Aliança do Ivaí (1.586) e Santa Inês (1.703).

“O TRE do Paraná obteve a segunda colocação no número de eleitores com biometria realizada, faltando pouco mais de 2,5% para atingir a totalidade desses eleitores, ficando atrás somente do Piauí, que é um estado menor, que obteve faltando 2,4% daquele eleitorado para a realização da biometria”, comentou o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza.

+ Leia mais Nove em cada dez famílias paranaenses têm dívidas com cartão de crédito

Mulheres são maioria e eleitorado idoso cresce no Paraná

Os dados divulgados pelo TSE apontam que, assim como em anos anteriores, o eleitorado paranaense continua predominantemente feminino, com as mulheres representando 53% do total. A faixa etária com maior número de inscritos é a de 40 a 44 anos (826.109 pessoas), seguida pelo grupo de 30 a 34 anos (823.196).

Quanto ao nível de escolaridade, mais de 51% dos votantes possuem do ensino médio completo ao superior completo.

A participação por faixas de idade mostra que os eleitores com até 29 anos somam 1,66 milhão de pessoas. Desses, 77.745 têm até 17 anos e possuem voto facultativo.

O contingente de eleitores com mais de 60 anos cresceu 5,53% em comparação com as eleições de 2022. Atualmente, são 1,19 milhão de pessoas no grupo de voto obrigatório (60 a 69 anos) e 949,9 mil com voto facultativo (acima de 70 anos).

Avanço na representatividade

O cadastro eleitoral do Paraná registrou mudanças significativas na identificação e inclusão de grupos específicos:

Pessoas com deficiência: 112.845 eleitores declararam algum tipo de deficiência — uma alta de cerca de 20% em relação a 2024. A maior parte relatou limitações de locomoção (37,7 mil), seguidas por deficiências visuais (17,8 mil) e auditivas (10,1 mil).

112.845 eleitores declararam algum tipo de deficiência — uma alta de cerca de 20% em relação a 2024. A maior parte relatou limitações de locomoção (37,7 mil), seguidas por deficiências visuais (17,8 mil) e auditivas (10,1 mil). Indígenas: Houve um salto de 55% no número de eleitores que se declararam indígenas, passando de 3.955 inscritos em 2024 para 6.132 nesta eleição.

+ Leia mais Partido Verde oficializa apoio a Requião Filho para o governo do PR e Gleisi ao Senado

Ajuste no número total de eleitores

Apesar da subida para a 5ª posição nacional, o número absoluto de eleitores no Paraná teve uma leve redução de 0,43% em relação a 2024 (quando registrava 8,64 milhões). Isso representa 36,8 mil eleitores a menos.

Segundo o TRE-PR, essa oscilação é reflexo de uma atualização cadastral realizada em todo o país. Durante a pandemia de covid-19, o TSE havia suspendido temporariamente o cancelamento de títulos de eleitor em situação irregular. Com o retorno das atividades normais, os cadastros desatualizados foram depurados, resultando no cancelamento de títulos não regularizados no estado.