Partido Verde oficializa apoio a Requião Filho para o governo do PR e Gleisi ao Senado

O Partido Verde (PV) do Paraná oficializou o apoio à candidatura de Requião Filho (PDT) ao cargo de governador do Paraná, nas eleições de 2026. A decisão foi aprovada por unanimidade e ocorreu durante a convenção estadual do PV, realizada nesta segunda-feira (20), com transmissão ao vivo pelo YouTube.

Além do apoio a Requião Filho, o PV também sinalizou suporte à candidatura de Gleisi Hoffmann (PT) ao Senado Federal. Vale lembrar que ambas as candidaturas ainda precisam ser aprovadas pelos próprios partidos, durante as respectivas convenções.

A convenção do PV foi conduzida por Raphael Rolim de Moura, presidente estadual da sigla. O partido faz parte da Federação Brasil da Esperança, formada em 2022 pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

Candidatos do PV nas eleições de 2026

Durante o encontro, o PV também indicou quais integrantes da legenda vão concorrer a cargos de deputado estadual e federal.

Para disputar vagas na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), foram indicados e aprovados os seguintes nomes: Fernando Duso, Geraldo Stocco e Ivony Costa. Já para concorrer a vagas na Câmara dos Deputados, foram aceitas, por unanimidade, as candidaturas de Aliel Machado e Rosane Ferreira.